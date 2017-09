Territoire de Beni: Un couple décapité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les victimes du crime sont un couple. Il s’agit de Mr Paluku Maghulu et son épouse Kavira Kisumba. Tous deux ont été tués par trois hommes porteurs d’armes qui se sont introduits dans leur domicile vers 22h00 dans la nuit de samedi à ce dimanche 24 septembre 2017. Des informations parvenues au CEPADHO, le fait s’est produit dans le village de Matali, en Groupement Malio, dans la Chefferie de Bashu, au sud du Territoire de Beni.

Les auteurs de ce crime qui s’exprimaient en swahili local sont présumés May-May. Après avoir décapité à la machette leurs victimes, ils se sont retirés de la maison sans rien emporté. Selon notre source, le couple assassiné a été enseveli l’après-midi de ce dimanche. Et suite à cette situation les activités dominicales ont tourné au ralentie. Les cultes ainsi que le climat du week-end ont été caractérisées par une timidité inhabituelle.

Le CEPADHO qui condamne avec véhémence ce double assassinat appelle les FARDC, la Police et l’Auditorat Militaire à rechercher les criminels auteurs de ce crime afin qu’ils répondent tôt ou tard de leur acte. Par cette occasion, notre Organisation alerte le Commandement des Opérations Sukula1-sud sur l’intensification de l’activisme des May-May en Chefferie des BASHU. Elle en appelle à la consolidation de la présence militaire et à la poursuite sans relâche de la traque contre ces hors la loi.

(Lepetit Baende)

