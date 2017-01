Territoire de Beni: Nouvelle embuscade des ADF sur l’axe Mbau-Kamango

Ladite embuscade a été tendue autour de 11h30, le matin d’hier jeudi 12 janvier, au PK 36 sur l’axe routier Mbau-Kambango, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Beni-Ville, au Nord-Kivu. En effet, les terroristes ADF ont placé des explosifs sur la route pour qu’un véhicule commercial en provenance de Beni pour Kamango soit intercepté.

Et, c’est un véhicule de marque Fuso, à bord duquel 7 personnes et des marchandises, qui est tombé dans le piège de ces hors la loi. Dans cette embuscade, le véhicule a pris feu: 18 motos faisant partie du chargement ont été consumées. Et, pendant que le véhicule brûlait, un groupe d’ADF en profitait pour piller les effets légers qu’il y avait (sel, sucre, vêtements et autres).

Pendant ce temps, pour permettre aux pillards d’opérer, un autre groupe d’ADF a dirigé une attaque contre la position FARDC la plus proche afin d’empêcher les militaires à intervenir. A en croire les sources du CEPADHO à Mamundioma (PK25), des combats de très grande intensité auraient duré plus d’une heure avant que les ADF ne décrochent.

Sur le plan humain, les 7 personnes à bord du véhicule ont réussi à s’échapper avant que le véhicule ne prenne feu. Présentement, seules 5 viennent de sortir dans leur cachette. On ignore le sort de 2 autres. Jusqu’au soir de ce jeudi, les Forces Armées poursuivaient les ratissages. Ce qui fait qu’aucun bilan exhaustif ne soit disponible à l’heure où nous livrons le présent Bulletin d’information.

(JMNK)