Tandis que le rechauffement de la planète interpelle: Le fleuve Congo malade de la pollution plastique

Bouchons en faïence, bouteilles détergents en plastique, tuyaux en caoutchouc, emballage de toutes sortes, sont là, parmi tant d’autres, les bibelots qui constituent l’arsenal des détritus qui trônent le long du fleuve Congo à Kinsuka- Pêcheur. Cette situation est devenue inquiétante en ce lieu d’autant plus que la morosité du coin ne permet plus au public à pouvoir sillonner librement au bord du fleuve Congo pour visiter les vestiges que cet endroit offre tant aux touristes qu’à d’autres curieux avides de la bonne ouverture qu’offre cette partie de la capitale congolaise avec sa vue sur Brazzaville de l’autre côté du Fleuve. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les historiens disent que les capitales de deux Congo sont les villes les plus rapprochées du monde. Malheureusement, par rapport aux déchets que trimbale le fleuve Congo à Kinsuka-Pêcheurs l’offre n’est plus ce qu’elle était jadis avec la vue panoramique de Brazzaville.

Si hier encore on pouvait se pavaner librement de ce côté et humer l’air frais du fleuve, aujourd’hui, il est difficile de sillonner au bord de ce grand cours d’eau sans pour autant remarquer la présence des bouteilles en plastique

« Ces déchets en plastiques sont la cause insondable des maladies incurables enregistrées dans cette partie de la capitale et cela empêchent les pêcheurs à mieux réaliser leur travail. Nous demandons aux autorités de service d’assainissement, de peser de tout leur poids pour mettre fin à cette fameuse situation. Comprenez que les poissons se cachent sous ces bouteilles en plastiques et, parfois, ils fuient les zones couvertes par ces déchets. Nous n’arrivons pas à bien pêcher » a déclaré un pêcheur.

« Les plastiques sont infestâtes pour la santé et pour l’environnement. La production du plastique est un processus de l’usage des ressources naturelles non renouvelables : pétrole, gaz naturelle ou charbon. Ensuite, des étapes à la fois long et complexe de la production de ces combustibles sont très énergivores et gourmande en eau (1.5L d’eau pour produire une bouteille d’un litre avant de songer à la distillation, au cracking, à la polymérisation en y ajoutant des plastifiants, d’additif et façonnage. Tout cela pour fabriquer un simple sac plastique utilisé à peine 20minutes en moyenne avant de finir à la poubelle » a expliqué Mme Céline Jacmain experte en environnement.

« Ces bouteilles en plastique sont jetées par des personnes qui ne restent pas loin d’ici, nous les voyons venir jeter cette saleté ici. Ce sont des humains, mais nous qui travaillons ici avons de la peine pour pêcher, il faudrait encore chercher à enlever ces bouteilles de l’endroit où l’on doit travailler. A ce que je sache la saleté est source des maladies. Cela veut simplement dire que nous sommes en danger ici. Je demande aux ONG qui sont chargées de ces problèmes de ramassage des déchets à bien vouloir continuer à assainir puisque cela nous aide beaucoup même si cela prendra plus du temps ce qui est sûr, cela arrivera toujours à la fin afin que l’on puisse contempler , à nouveau, la beauté de notre cher fleuve », a témoigné Ordin Ngando un pêcheur .

« Jeter de la saleté dans le fleuve n’est pas mal mais je proposerai à ce qu’après l’avoir fait cela l’on puisse songer à brûler les détritus pour garder notre environnement propre », a expliqué Alice Kinzana

« Personnellement, je pense que ces bouteilles proviennent des personnes qui habitent aux alentours du fleuve, déjà dans certains quartiers nous voyons l’existence de ce phénomène, si il y’a un caniveau à coté toutes ces personnes se contenteront de jeter déchets voire les matières fécales qui créent les maladies pour que cela puisse prendre fin, surtout qu’ici, nous sommes entourés de beaucoup des sites touristiques. Les concernés doivent prendre conscience puis les autorités verront par où mettre les bras », a requis l’anonymat

( Bénie ONGALA/Stagiaire)