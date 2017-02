Taekwondo: Les léopards reçoivent la visite du ministre Willy Bakonga

A 48 heures du déplacement de l’équipe nationale de Taekwondo pour Luxor en Egypte où ils vont participer du 17 au 25 février 2017 au tournoi qualificatif du championnat du monde de taekwondo, la presse sportive était conviée à une petite cérémonie hier au dojo national de la Fédération Congolaise de Taekwondo ‘’Fécot’’au Centre Féminin Mama Mobutu sur la 13è rue Limete industrielle. La raison est toute simple. Les Léopards qui s’y entraînent ont reçu la visite du ministre des sports Willy Bakonga.

Vers 17h00 passée, la Fécot dignement représentée par son président Me Alain Badisashile qu’entouraient ses proches collaborateurs le Secrétaire Général Me Kenzo Mukendi, du SGA Me le TG Felly Makolo et autres membres étaient campés sur les chaises pour suivre les entrainements des Léopards. Quelques minutes plus tard, les membres de la Fécot vont accueillir le ministre Willy Bakonga.

Me Kenzo, qui assurait la modération, révéla à l’assistance que la cérémonie du jour est petite mais très significative, car le ministre qui est venu voir les Léopards n’est pas venu les mains vides. Il a amené avec lui des équipements sportifs, entre autres des survêtements, des kimonos, drapeau national, des cibles, de l’eau etc.

*Le ministre Willy Bakonga exhorte les Léopards à défendre avec brio les couleurs du pays

Dans son mot, le ministre lance aux Léopards, à qui il a remis tour à tour le drapeau national, un kimono symbolique, un survêtement aux couleurs nationales, que dans 48 heures, ils vont fouler le sol de l’Egypte. Willy Bakonga a affirmé qu’il est l’un des ministres qui a donné du tonus à cette fédération. Il les invite à défendre avec brio les couleurs nationales et de rentrer avec des trophées : ‘’Je sais que vous êtes capables de défendre les couleurs du pays. Capables de vous battre et de revenir avec des trophées’’. Avant de prendre congé des athlètes, le ministre a remis une petite enveloppe aux Léopards.

L’athlète Gradi Kamuanya rétorque au ministre : ‘’Nous sommes très contents de votre présence et nous sommes très content de votre retour aux affaires’’

Le capitaine des Léopards Eva Likinda ajoute à l’endroit du ministre : ‘’Nous voulons que vous gardez cet attachement au taekwondo et nous espérons vous revoir avec des trophées’’

*Ce qu’ils ont déclaré

A la presse qui lui a tendu le micro, le ministre Willy Bakonga s’est exprimé en ces termes : ‘’Je suis venu voir ma fédération. Rendre visite à cette fédération que j’ai vu naître et progresser. Dans 48 heures, les athlètes de cette fédération vont prendre part à une compétition en Egypte. Je suis venu me rendre compte que tout marche. Je suis rassuré que nous allons remporter cette compétition. Je ne suis pas seulement ministre de football’’.

L’athlète Cédrick Botalatala : ‘’Nous avons commencé bien longtemps la préparation. Nous sommes très contents de la présence du ministre. Quant à la compétition, ce n’est pas la 1ère fois qu’on participe à une compétition dans cette ville. Nous allons ramener des bons résultats. Aux sportifs congolais de s’attendre à une médaille d’or de ma part’’

Athlète Gradi Kamuanya : ‘’Avec ce que nous avons reçu du ministre aujourd’hui, nous sommes très motivés’’.

Coach JC Batusuanako CN 5è Dan (entraineur principal) :’’Nous nous sommes bien préparés pour ce tournoi qualificatif en Egypte. Quant à savoir combien d’athlètes nous allons aligner, le souhait est qu’on aligne 16 athlètes donc toutes les catégories ça dépend des moyens’’.

(Antoine Bolia)