Taekwondo: La Garde Républicaine remporte les 13è championnats nationaux

C’est le mercredi 14 décembre 2016 au stadium des Martyrs que la Fédération Congolaise de Taekwondo ‘’Fécot’’ avait clôturé l’organisation des 13è championnats nationaux de Taekwondo par équipe.

La Garde Républicaine a remporté la médaille d’or en battant en finale Kinshasa 42-30 au terme d’une joute âprement disputée. G.R s’impose 11-8 au 1er round. Au 2è round, G.R s’impose de nouveau 24-23. Au 3è round, G.R prend de large pour finalement s’imposer 42-30.

En ½ finale, Kinshasa avait dominé Tshopo 23-12. Kinshasa menait 11-02 au 1er round et au 2è round, les Kinois ont accru leur supériorité pour s’imposer 21-12. Au 3è round, Tshopo a écopé de plus de Kyongo ou sanctions et est exclu. Dans l’autre ½ finale, la Garde Républicaine a marché sur le Kasaï-Oriental 40-08.

*Bilan complet des ¼ de finale

Kongo Central-Kwilu : 28-29, Tshopo-Equateur : 37—14, Garde République-UCOSU : victoire GR par forfait, Kinshasa gagne GOSM par forfait, Kinshasa-FARDC : 43-23 et Kasaï-Oriental-Kwilu : 20-28. Mais cette dernière province ayant écopé de plus des Kyongo, a perdu la rencontre.

*Performances individuelles aux 13è championnats nationaux

Meilleurs athlètes

Angala (Kongo Central) Kapashika Charly (Garde Républicaine) Okende Jordan (Nord-Kivu)

Ces trois athlètes intègrent l’équipe nationale et ont été dotés en équipements.

Meilleurs entraineurs

Christ Luzimba (Kongo Central) Me Mule (Kwilu) Me Yangchi Beloko Benkankate (Garde Républicaine) Me Patrick Botalatala (ISTA)

Meilleurs arbitres

Me Mukishi Me Reddy Kueditudila Nsinga

Me Reddy Kueditudila (Ph. Bolia)

Me Alpha Mambu

Meilleure journaliste : Mimi Mujinga

(Antoine Bolia)