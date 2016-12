Taekwondo: La Fécot envisage la construction d’un dojo national

La Fédération Congolaise de Taekwondo ‘’Fécot’’ avait clôturé l’organisation des 13è championnats nationaux de Taekwondo par équipe, le mercredi 14 décembre 2016 dernier au stadium des Martyrs dans une grande ambiance de fête.

Pour rappel, la Garde Républicaine s’était adjugée la médaille d’or en battant Kinshasa en finale 42-30 au terme d’une joute âprement disputée.

A l’issue de la compétition, M. Alain Badiashile (président de la Fécot)avait livré ses impressions en déclarant toute sa satisfaction. Il a aussi apprécié le niveau général de la compétition en ces termes : ‘’Le niveau est en train de prendre l’ascenseur. Vous avez vu l’ATGR rivaliser d’ardeur avec la sélection provinciale de Kinshasa. Le meilleur a gagné. Ça confirme que le niveau technique est en train de monter dans tous les compartiments ou toutes les entités subdélégataires. Je ne peux être que l’homme le plus heureux. Fier de ce travail qu’on est en train de déployer avec mes collaborateurs membres du comité de la Fécot et avec l’apport de nos partenaires extérieurs. La Corée du Sud nous vient en appui’’.

Me Alain Badiashile a révèlé la construction d’un dojo national

Parlant de l’avenir du taekwondo, Me Alain Badiashile avait révélé : ‘’Nous allons gravir un autre palier en offrant à cette fédération un dojo répondant aux normes afin de permettre aux athlètes de maximiser leurs performances. Déjà, le ministère des Sports nous a octroyé un lopin de terre et on a un partenaire qui a promis ensemble avec la Fécot de construire l’ouvrage. Fort de cette infrastructure-là, les athlètes vont s’entrainer dans les conditions les meilleures et le niveau technique va continuer à s’accroître. Nous avons dit les 4 ans qui vont nous amener aux J.O, nous allons construire cet ouvrage-là à nous. Nous allons évaluer les 4 meilleurs que nous allons envoyer dans le centre pour préparer Tokyo 2020’’.

(Antoine Bolia)