Tabu Ley, King Kester Emeneya et Papa Wemba à l’honneur à Luanda

C’est à l’initiative du chanteur-interprète Africain Buka autrement appelé Zembula Pétrole brute, bien connu tant à Kinshasa qu’à Luanda, la capitale angolaise que trois soirées vont être programmées dans la capitale angolaise en mémoire de Tabu Ley Rochereau, King Kester Emeneya et Mzee Papa Wemba.

Cependant, contrairement à ce que font les autres, bien qu’il soit la tête d’affiche d’e Petro-Musica, un groupe populaire en Angola ainsi qu’à Mamoudzou à Mayotte, aime travailler dans la discrétion. Pas de concerts pour lui et il s’est résolu à travailler en studio pour la préparation de son album intitulé “Point d’interrogation ? Ye to ye te?”.

Pour ce disque, on se souviendra, que Zembula Pétrole avait acquis un accord de principe d’abord de King Kester Emeneya, ensuite d’Ekumany Papa Wemba qui avaient accepté de l’accompagner au chant. Malheureusement qu’à la mort de ces deux icones de la chanson congolaise, l’œuvre a été momentanément rangée dans le tiroir.

Sans désemparer, Zembula Africano Buka, très déterminé à parachever son disque, se propose maintenant d’associer le chanteur Reddy Ami si Bailo Canta… Cassant alors les mythes, Africano Zembula voudrait organiser au bar Junior à Kimbangu au quartier Kapolo 2 à Luanda, un giga-concert triple hommages, les 23, 24 et 25 novembre en mémoire de Tabu Ley Rochereau (le 23); de King Kester Emeneya (le 24) et de Papa Wemba (le 25). Qui dit mieux?

Kingunza Kikim Afri/Cp

