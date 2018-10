Survenant aux alentours de 50 ans: La ménopause s’accompagne des troubles plus au moins difficiles à supporter

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Etymologiquement, le terme ménopause signifie arrêt des règles. Elle commence le plus souvent aux alentours de 50 ans. Alors, quelles en sont les principales manifestations ? La ménopause s’accompagne des troubles plus au moins difficiles à supporter et les symptômes de la ménopause varient d’une femme à une autre. Elle varie aussi selon le temps. Elle peut être d’intensité différente et ressentie de différentes manières selon les troubles dits climatériques. Ces troubles sont notamment : des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, des troubles urinaires, des troubles d’humeur irritable, l’anxiété, des troubles du sommeil.

Troubles vaginaux ; modification de la peau ; prise de poids

Ces troubles sont inexistants ou très modérés chez une femme sur deux. Lorsqu’ils se manifestent, il pleut être pénibles et difficiles à supporter. Leur durée peut varier de quelques mois à plusieurs années.

Winny Bakajika

