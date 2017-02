Sur invitation de « Planète Sono » Wenge Bcbg aujourd’hui à Matadi

Les choses se passent normalement au sein de la grande famille des « anges adorables ». Allant de production en producteur, Mukulu wa bakulu et toute son équipe n’ont pris que l’option de satisfaire tout le monde à travers des concerts haut-de-gamme.

C’est dans ce cadre que tout en projetant leur concert de ce mardi 14 février à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe, à l’occasion de la St Valentin, sur invitation de la maison « Planète Sono », JB Mpiana et Wenge Bcbg se produisent ce soir à Matadi dans la province du Kongo Central.

Sur l’affiche des nouveautés, Salvatoria de la Patriat s’achemine lentement et consciencieusement avec la réalisation de son nouvel opus baptisé « Bal de match » que les mélomanes vont découvrir incessamment. Les travaux au studio se déroulent comme prévus mais toutefois Papa Chéri, dans son souci de vouloir présenter à ses nombreux fans une œuvre bien pimentée a, plus d’une fois, revu et corrigé ce qui constitue l’échafaudage de « Bal de match » dont quelques extraits déjà disponibles, à l’exemple du disque « Je ne te calcule plus » fait le bonheur des discophiles plusieurs kilomètres à la ronde.

Tout de suite après le concert du chef-lieu du Kongo Central, la machine à musique regagnera Kinshasa pour se mettre à la disposition des organisateurs de la fête des amoureux à Béatrice Hôtel de la Gombe.

( Kingunza Kikim Afri)