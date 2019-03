Sur décision de F. Tshisekedi: Le Centre européen des visas désormais opérationnel

Après une année de fermeture, le Centre européen des visas (CEV), connu sous le nom de la Maison Schengen, est désormais opérationnel. Ainsi, non seulement les Congolais, mais aussi toute personne désirant voyager en Europe, peuvent introduire leurs demandes, à partir de ce vendredi 8 mars. Fini de longues files d’attente dehors, sous le soleil et les intempéries de tous genres. Le Centre européen des visas modernisé, les choses ont été faites de manière à améliorer les conditions de réception des Congolais et des étrangers, mais aussi dans le traitement des dossiers. Donc, la réception a été humanisée, pour répondre à la critique des Congolais qui étaient mécontents des tracasseries et autres pour obtenir un visa. A partir de demain, 08 mars 2019, il ne servira à rien de venir très tôt le matin ni de se bousculer devant le CEV, parce que désormais, les rendez-vous se prennent via Internet (www.CEV-KIN.eu).

Cette cérémonie est le signe du réchauffement des relations entre la Belgique et la Rdc, obligées de coopérer pour des avantages réciproques. La cérémonie d’ouverture présidée par le Chargé d’Affaires a.i, M. Philippe Bronchain, s’est déroulée en présence du Directeur de cabinet du chef de l’Etat, Vital Kamerhe ; du Conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de sécurité, François Beya ; du représentant du Gouverneur de la ville province de Kinshasa et de différents invités.

A en croire M. Philippe Bronchain, cette ouverture a pu se réaliser aux termes d’échanges intenses menés avec les autorités congolaises au cours de ces derniers mois et qui se sont matérialisés par l’accord du 22 février 2019 signé par la Rdc (Conseiller spécial du chef de l’Etat et par la Belgique) et d’autre part, par la remise de l’immunité diplomatique sur le bâtiment. « Elle est aussi un signe visible et tangible de la redynamisation des liens entre la Rdc d’une part, la Belgique et l’Union européenne d’autre part », dit-il, tout en précisant qu’elle est aussi l’expression de la volonté exprimée par le chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Soulignons qu’au cours de ces mêmes échanges, il est apparu, du côté de la Rdc, que les améliorations pouvaient être apportées au niveau du déroulement des opérations du Centre européen des visas pour en améliorer la qualité et la fluidité. Tout en soulignant que c’est dans un esprit constructif, mais aussi de réciprocité qui a caractérisé ces échanges et qui ont abouti à l’accord du 22 février, Philippe Bronchain a salué la réouverture qui permettra aux personnes résidant en Rdc de se rendre en Europe, ce qui contribuera aux échanges et ravivera les très nombreuses familles dont les membres se retrouvent aussi bien en Rdc qu’en Europe.

17 pays européens concernés, sauf l’Espagne, la Suisse et la Grèce

Il a été révélé à la presse que le Centre Européen des Visas est le centre de collecte des demandes de visa Schengen à destination de la Belgique et de 17 Etats Schengen (Allemagne; Autriche; Estonie; Finlande; France; Hongrie; Italie; Lettonie; Lituanie; Grand-Duché de Luxembourg; Norvège; Pays-Bas; Portugal; Slovaquie; Tchèque; Slovénie; Suède) que la Belgique représente en RDC. A Kinshasa, seuls l’Espagne, la Suisse et la Grèce ne font pas partie du CEV et délivrent leurs visas Schengen.

« Nous nous réjouissons du fait que des familles pourront à nouveau voyager facilement, les artistes pourront exposer leur art et les investisseurs et officiels se déplacer pour explorer le potentiel de coopération entre nos pays», a dit le Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade du-Royaume de Belgique, M. Philippe Bronchain, qui a guidé la presse et le corps diplomatique des Etats Schengen lors d’une visite au CEV ce mercredi 6 mars.

Disons que des changements importants ont été apportés au fonctionnement du service visa. « Toutes les installations de l’ancienne Maison Schengen ont été réaménagées. Afin de garantir le confort et la sécurité des demandeurs de visa, un dispositif de rendez-vous a été mis en place. Cette innovation permet d’éviter de longues heures d’attente lorsque les demandeurs de visa se présentaient tôt le matin, pour déposer leur demande», a précisé le Chargé d’Affaires.

Dorénavant, chaque voyageur crée lui-même son rendez-vous, gratuitement, via le site internet www.CEV-KIN.eu.

Après avoir rempli le formulaire de demande de visa en ligne, le demandeur choisit une date de rendez-vous au CEV, par exemple la première plage horaire disponible ou une plage ultérieure qui lui convient. Le rendez-vous est nominatif et non-transférable.

Le voyageur recevra une confirmation de ce rendez-vous par email. Cet e-mail confirmant l’heure et l’identité du détenteur du rendez-vous doit être présenté par le voyageur à l’entrée du CEV. L’accès sans rendez-vous n’est pas possible. Les familles et les groupes pourront créer un rendez-vous groupé. Le mécanisme pour prendre rendez-vous en ligne est opérationnel depuis ce 6 mars, sur le site internet www.CEV-KIN.eu. « Préparez soigneusement vos dossiers de demande de visas. La décision de délivrer un visa se base sur les documents soumis. C’est votre devoir de convaincre les décideurs, vos motifs sont valables et le but du voyage est justifié. Je vous invite à nous aider à vous aider », a conseillé pour sa part la Consule générale, Hilde Van Inthoudt.

Rappelons que l’accès au bâtiment est possible à partir de 30 min avant le rendez-vous et ce, jusqu’à l’heure exacte du rendez-vous. La ponctualité garantit le confort et permet de respecter l’heure des rendez-vous ultérieurs pour l’ensemble du public. Chaque rendez-vous prend 15 minutes: la biométrie du voyageur est captée et le demandeur de visa dépose son dossier papier. « Nous encourageons vivement les voyageurs à introduire un dossier complet, car l’examen d’une demande de visa et sa décision se font sur base des documents soumis. Des listes indicatives de documents à soumettre se trouvent sur le site du CEV afin d’aider le public à composer son dossier », indique un communiqué de presse publié à cet effet.

La Consule générale : développer de nouvelles procédures dans le but de mieux servir les demandeurs de visas, de mieux servir les clients du Centre. Le plus important changement apporté au fonctionnement du service, est la mise en place d’un dispositif des rendez-vous. Cette innovation permet d’éviter de longues files d’attente. Il garantira le confort et la sécurité des demandeurs.

Jean-Marie Nkambua