Super Coupe du Congo: Renvoyée à une date ultérieure suite à la préparation du TP Mazembe à Rabat au Maroc

La Super Coupe du Congo de football oppose chaque début de la saison, le champion du Congo en titre et le vainqueur de la Coupe du Congo de football en match de Gala.

Cette saison, elle se jouera comme nous l’avons annoncé dans les éditions antérieures entre, le TP Mazembe, le champion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et le vainqueur de la Coupe du Congo qui est l’AS Maniema Union de Kindu. La Fédération congolaise de football association (FECOFA) qui en est l’organisateur avait même fixé la date du samedi 29 octobre prochain au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Mais c’était sans compter avec les Corbeaux qui sont retenus au Maroc à Rabat pour préparer la finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération de la CAF qui se jouera le dimanche 19 novembre 2017 prochain au stade Mazembe de la commune de Kamalondo, contre l’équipe sud-africaine de Supersport , celle-là même qui l’avait éliminé en Ligue des Champions, il y a une saison.

(Gaby Mass)

