Suite au commerce abject de migrants en Libye: La Rdc rappelle son ambassadeur à Tripoli pour consultation

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au nom du Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale que dirige le Vice-Premier ministre Léonard She Okitundu a, dans un communiqué officiel, exprimé sa profonde indignation face au commerce abject de migrants qui prévaudrait actuellement en Libye, pratique innommable à l’encontre de citoyens africains.

Le Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale dénonce avec la plus grande vigueur et condamne de la manière la plus ferme ces abus les plus vils des droits humains qui entrent dans la catégorie des crimes contre l’Humanité et ravive des plaies séculaires profondément douloureuses pour le Continent Africain. Il est du devoir de l’Union Africaine de prendre, de toute urgence, des mesures Idoines afin que cessent ces pratiques ignobles qui ne doivent plus se répéter.

Tout en saluant l’ouverture d’une enquête judiciaire par les autorités libyennes, le Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale a décidé de rappeler l’Ambassadeur de la République Démocratique du Congo à Tripoli, afin que ce dernier vienne éclairer la lanterne des autorités compétentes ainsi que les Services Spécialisés sur la situation réelle dans ce pays pour qu’une mission d’identification et le cas échéant de rapatriement digne soit menée, si nos compatriotes se trouveraient dans cette situation horrifiante.

L’esclavage sous toutes ses formes est une pratique immonde qui révolte toute conscience. Il n’a plus de place dans le monde contemporain. Le Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale souhaite que la question migratoire soit prioritairement inscrite à l’ordre du jour du prochain Sommet Afrique-Europe qui se tiendra à Abidjan, afin que de concert avec les différents partenaires des solutions concertées soient trouvées à ce fléau.

(JMNK)