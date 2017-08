Suite à l’exorcisme,Tshikapa : Un pasteur donne la mort à son collègue

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Incroyable mais vrai. Ca se passe à Tshikapa, chef-lieu de la Province du Kasaï, dans la commune de Mabondo, au quartier Nkumina. La nouvelle s’est rependue comme une trainée de poudre dans le quartier avant d’atteindre la ville vers les heures vespérales. Les témoins racontent que le Pasteur Tshimbayi Mwanza Sylvain de la 30 ième CPCO/Tshikapa Mabondo, malade a résolu de passer à l’exorcisation de son collègue de l’Eglise de Saint Esprit au Congo/Tshikapa, le Pasteur Ntambwe Mayondo.

Très connu par ses puissances qualifiées de divines par ses adeptes, cet homme aux cheveux touffus, on dirait Samson de la bible, cheveux non coiffés et peignés depuis sa naissance, raconte –t-il, prend l’eau extrêmement chaude et asperge sur le corps du patient, alors que ce dernier avait les maux de tête. C’est en pleine exorcisation que le Pasteur malade va rendre l’âme à la suite des brulures et c’est la panique générale.

Désemparé, le présumé homme de Dieu ne sait plus à quel saint se vouer. C’est vers 19hoo locale du 31 juillet 2017 que la famille de la victime est informée. La Police nationale se déploie sur le lieu. Le Pasteur Ntambwe tombe dans les filets des éléments de l’ordre. C’est au Commissariat provincial de la PNC que l’homme va faire le mea culpa. Tout en se réclamant homme de Dieu à l’instar de Samson, il rougit les yeux en ce moment entre les quatre murs à la police. L’OPJ verbalisant accuse le Pasteur d’homicide involontaire et d’exploitation illicite de l’art de guérir. On aura tout vu à Tshikapa où on a même baptisé un chien dans une paroisse de l’Eglise Liloba et à cette chienne on donnera le nom de sœur Etoile.

(Laurent Lukengu/Tshikapa)