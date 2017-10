Sud-Kivu : la concession du Fonds Social Bukavu récupérée

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Suite à l’occupation illégale et anarchique de la concession Fonds Social dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu, le ministre de l’Urbanisme et Habitat vient de passer à l’action pour remettre l’Etat dans ses droits. Joseph Kokoniangi Witanene a signé lundi dernier, un arrêté reprenant ce site urbain situé dans la commune d’Ibanda, dans le patrimoine du domaine privé de l’Etat.

Le Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat ainsi que le Gouverneur de la province du Sud-Kivu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dudit arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Badi

