Sud-Kivu : évasion à la prison centrale de Bukavu

Une évasion des prisonniers vient d’être signalée, ce vendredi 28 juillet 2017 à la prison centrale de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu.

Des crépitements de balles se font encore entendre dans tous les coins et, il revient à la population de prendre des dispositions utiles, en attendant le bilan qui s’annonce lourd.

Cette évasion intervient quelques mois seulement après celles de la prison de Makala à Kinshasa, Kasangulu au Kongo central, Matete à Kinshasa, et Beni au Nord-Kivu.

Badi

