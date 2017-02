Succession de Tshisekedi au Rassop : Deux scenarii possibles

Bine que de manière informelle, l’ après Tshisekedi est déjà à l’ ordre du jour. Au sein du rassemblement, sa famille politique, des voix s’ élèvent déjà pour demander à ce que soit trouvé le futur patron de la plateforme née du conclave de Genval. D’ après l’ esprit de l’ accord signé le 31 décembre 2016 au centre catholique interdiocesain, le président du conseil des sages du rassemblement prend d’ office la tête du conseil de suivi de la feuille de route de la saint sylvestre.La close sera t-elle révisée? Peut-être.

Tshisekedi encore au froid, les discussions se tiennent déjà autour de son remplacement à la tête du conseil des sages du rassop. L’ information est confirmée par le professeur Freddy Matungulu, un des ténors du mouvement.

« Un homme comme Tshisekedi ne se remplace pas si facilement », confie l’ ancien fonctionnaire international au Fmi. Le rassemblement parviendra-t-il à trouver cet oiseau rare capable de fédérer toutes les composantes? Pas certain et Matungulu le sait « Un leader en ce moment -ci avec le charisme d’ Etienne Tshisekedi, soyons quand même modeste, nous ne pouvons pas tout de suite l’ avoir…», explique le président de Congo na Biso, ( Notre Congo), un petit parti qu’ il a ressuscité après sa démission en 2015 de son juteux poste au fond monétaire international.

Mais comment vont-ils procéder ? Plusieurs scenarii se dégagent. Le premier propose l’ instauration d’ un présidium avec toutes les composantes politiques et sociales de la plateforme. Une thèse qui a moins de chance de passer. Mais la plus plausible suggère la désignation directe du successeur d’ Etienne Tshisekedi tout juste après ses obsèques. Iic, quelques voix s’ accordent mais pas à l’ unanimité. Rien ne sert à courir estime pour sa part, l’ avocat Georges Kapiamba, président de l’ ONG ACAJ et membre du rassemblement. Pour lui, tout doit se faire de manière démocratique en suivant les critères mais attention, pas avant les obsèques, prévient – il.

Jean Pierre Kayembe