Succession de Tshisekedi au rassemblement: Félix tranche

Des contacts informels avaient déjà été entamés depuis la semaine passée pour trouver le successeur d’ Etienne Tshisekedi au comité des sages du rassemblement. Plusieurs scenarii sont sur la table des discussions. Une source interne évoquait le week-end la possibilité d’une présidence tournante alors que d’ autres sociétaires souscrivaient au schéma de la désignation directe du tout nouveau chef de fil de la plateforme.

Devant la presse ce lundi à Bruxelles, Félix Tshisekedi, a tranché: «le poste de président du Conseil des sages du Rassemblement avait été taillé à la mesure de Tshisekedi», expliquait-il aux journalistes. Dans la plateforme, Fatshi n’ y voit plus personne de la carrure de son défunt père qui a réussi à rassembler une grande partie de l’ opposition début juin à Genval, banlieue près de Bruxelles. «Il a été porté à ce poste du fait de sa carrure et non pas comme président de l’UDPS», argumente-t-il.

Mais faut-il pour autant laisser le poste demeurer vacant? Sans pénétrer profondément le sujet, le patron de la diplomatie udpsienne propose un directoire au sommet du rassop. Il faut dire que selon l’ esprit de l’ accord de la Cenco, le président du comité des sages du rassemblement sera d’ office président du Cnsa, sauf révision de la close.

Pour sa part, le président de l’ Ong Acaj trouve prématuré le débat autour de la succession d’ Etienne Tshisekedi. Georges Kapiamba pense que tout devra se faire de la manière la plus démocratique possible mais pas avant les obsèques du chef historique du parti de la 11ème rue limeté.

Dans l’ entretemps, la controverse demeure autour du rapatriement de la dépouille du sphinx. Son parti n’ exclut pas l’ hypothèse d’ une autopsie alors que sa famille biologique rappelle que l’ instance sur l’ application de l’ accord avant tout rapatriement est un souhait et non une obligation.

Jean Pierre Kayembe