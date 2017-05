Structure de sensibilisation des électeurs: La Linaselc salue l’engagement de Bruno Tshibala pour les élections

La grande révélation pour le Premier Ministre Bruno Tshibala est d’amener le peuple congolais aux élections crédibles et respectueuses. La Ligue nationale des sensibilisateurs des électeurs aux élections en RD Congo, Linaselc prend acte de cet engagement et encourage le Premier Ministre. Car « l’indépendance n’est pas un cadeau », a dit en son temps le premier Premier Ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. « les terres de nos ancêtres ne peuvent produire que les fruits qui feront également la bonne moisson », a relevé le président national de la Linaselc, Falashi Galenga Camille (voir photo).

L’autre grande révélation, poursuit-il, ce sont les deux mains ouvertes du Premier Ministre et tendues à tout le monde. Pour l’orateur, en effet, sa structure s’inscrit dans une logique de mettre la main à la pâte et partant, elle (ladite structure) joint sa voix à celles des compatriotes qui estiment, non sans raison, que l’Etat doit fonctionner et qu’il convienne de lui en donner les moyens : humains, matériels, financiers …

« Nous avons foi aux capacités intellectuelles de celui en qui le Président Joseph Kabila a placé sa confiance pour la Primatur, en cette période charnière. M. Tshibala ne manquera pas d’apporter un souffle nouveau à la Primature », a-t-il indiqué. Et d’ajouter : en ce qui le concerne, la Linaselc s’assumera sur le terrain à sensibiliser les électeurs à répondre massivement et autant que faire se peut, à tous les appels de la Commission électorale nationale indépendante, Ceni.

Quid de la Linaselc

La Ligue nationale des sensibilisateurs des électeurs aux élections en RD Congo est une émanation de la Ligue nationale des souverains électeurs, Linaseco opérationnelle depuis 2011.

L’orateur a fait comprendre à la presse que l’éclosion des ambitions l’amène : « à faire cavalier seul et d’apporte sa part à la conjonction d’efforts communs, pour l’avènement d’un Etat véritablement de droit, où les électeurs s’assument », a-t-il dit. La Linaselc inclut un secrétaire général, M. Tamasala Didier, dont les locaux avoisinent l’Institut Lubudi, au quartier Bahumbu à Matete.

Les objectifs que nous poursuivons dans le cadre de la nouvelle structure, ajoute l’orateur, prouvent à suffisance que nous gardons les deux pieds sur terre et entendons mettre notre expertise au service de la nation. D’où, l’objectif majeur, celui de sensibiliser les électeurs pour les amener à s’organiser, comme le souhaitait en son temps le M’Zee Laurent Désiré Kabila, et donc à s’approprier le processus électoral. « Jamais, de l’histoire de la démocratie, un peuple ne peut se dire mature, s’il n’arrive à s’approprier le processus électoral. Et cet effort collectif appelle un engagement certain de l’élite intellectuelle, de l’élite tout court », a-t-il déclaré. Et d’enchaîner : pour terminer, nous faisons appel à tous les fils et toutes les filles du pays à nous rejoindre dans la droite ligne de cet engagement citoyen, a lancé le président national.

(Payne)