Stage international de préparation “Aujourd’hui à Rabat”:Les Léopards locaux affrontent les Lions de l’Atlas du Maroc en amical

Les Léopards locaux de la RDC croisent cet après-midi, les Lions de l’Atlas du Maroc. Un match amical qui entre dans le cadre de la préparation des prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires du 5ème championnat d’Afrique des Nations (Chan/Kenya 2018). La RDC aura une double confrontation face aux Diables rouges du Congo-Brazzaville en août, tandis que le Maroc croisera l’Egypte.

Pour le match RDC-Maroc qui se joue aujourd’hui, le sélectionneur principal des Léopards, Zahera Mwinyi devra aligner son dernier effectif de 18 joueurs contre les Etalons du Burkina Faso (1-0). Ce, en vue de défendre valablement les couleurs nationales, en attendant le 2ème et dernier groupe qui arrive ce 1er août 2017 parmi lesquels on retrouverait sans nul doute le gardien Matampi Vumi Ley, Djo Issama Mpeko, Mozeviko Veko, Mande Lusiela et Déo Kanda-A-Mukok.

A propos de prochaines échéances de ce mois d’août qui arrive, si les Lions de l’Atlas devront négocier leur visa pour le CHAN-Kenya 2018 face aux Pharaons d’Egypte, les Léopards de leur côté auront les Diables rouges de la République du Congo voisine comme handicap à surmonter avant d’atterrir à Nairobi.

(Altesse B. Makambo)