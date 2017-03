Subornation des témoins: Bemba et alliés condamnés de 2 ans à 6 mois de prison

Le verdict de la cour pénale internationale vient de tomber. Reconnus coupables de plusieurs atteintes à l’ administrationnde la justice, le congolais, Jean Pierre Bemba et ses quatre coaccusés écopent d’ une peine allant de deux ans à six mois de prison. L’ ancien vice-président de la République est condamné à une peine d’ un an d’ emprisonnement et au payement de 300.000 euros d’ amendes.

Jean-Pierre Bemba Gombo condamné à 1 an d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende – peine sera purgée après celle dans affaire principale pic.twitter.com/6eRn7DepEq — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 22, 2017

Si Bemba est condamné à une année, tel n’ est pas le cas pour le chef du collectif de sa défense. L’ avocat Aimé Kilolo Musamba se voit lui infliger une peine de deux ans et six mois d’ emprisonnement avec une amende de 30.000 euros. Deux ans de prison aussi pour Jean Jacques Mangenda Kabongo, moins d’ un an, soit 11 mois pour le sujet Centrafricain Narcisse Arido alors que Fidèle Bababala Wando est quant à lui condamné à seulement, six mois de prison dont a été déduit le temps déjà passé en détention. La durée de la peine étant inférieure au temps passé en détention, la chambre considère que pour M.Babala, la peine était déjà purgée.

Pour rappel, le 19 octobre 2016, la Chambre de première instance VII a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido coupables de plusieurs atteintes à l’administration de la justice. Ces atteintes ont eu lieu en lien avec les faux témoignages livrés par des témoins de la Défense dans une autre affaire contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la CPI.

Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido avaient été mis en liberté conditionnelle pendant leur procès, sur décision de la Chambre de première instance VII du 17 août 2015. Le 19 octobre 2016, la Chambre avait décidé qu’ils resteraient en liberté conditionnelle en attendant le prononcé des pénalités. Jean-Pierre Bemba Gombo est actuellement détenu par la Cour dans le cadre de l’affaire principale, dans laquelle il a été reconnu coupable et condamné à 18 années d’emprisonnement

Jean Pierre Kayembe