Spoliation du site de Kimbondo sans fil à Mont Ngafula: Le Gouvernement se lance dans une guerre contre les occupants illégaux

*Une Commission ministérielle mixte ce vendredi sur terrain pour la vérification des titres fonciers

Le Gouvernement congolais s’en va-t’en guerre contre tous ceux qui spolient les sites et biens appartenant à l’Etat. Cette question lui préoccupe au plus au point qu’il en a fait son cheval de bataille. Pour remettre l’Etat dans ses droits, une commission interministérielle composée des ministres des affaires foncières, de l’urbanisme et habitat, de l’aménagement du territoire et rénovation de la ville ainsi que des affaires coutumières a effectué lundi, une mission d’inspection sur le site de Kimbondo San Fil dans la commune de Mont Ngafula , un site parmi tant de sites spoliés de la capitale Kinshasa . Au cours de cette visite, cette commission a fait constat malheureux d’envahissement anarchique de cette concession appartenant à L’Etat congolais. Elle a été surprise de voir que de maisons de l’Etat sont occupées illégalement par des particuliers, des parcelles morcelées, spoliés et vendus sans autorisation . Une dizaine de bornes en fabrication ont même été trouvées sur place dans cette concession, une véritable anarchie dans cette réserve foncière qui laisse comprendre que certaines personnes se croient au dessus de la loi et de l’Etat. Après la visite de ce site de près de 149 villas, la commission interministérielle qui après avoir constaté ce désastre, a décidé de diligenter une opération d’identification de tous les occupants de cette concession en vue de savoir si les occupants dudit site sont dans la légalité ou pas . Pour le ministre des affaires foncières qui faisait partie de la commission, il est hors de question d’accepter que les gens sans titres puissent s’accaparer de biens appartenant à l’Etat . Maitre Lumeya Dhu Maleghi déclare que le gouvernement va mener une guerre sans pitié contre les occupants anarchiques dans la ville de Kinshasa. D’après le patron des affaires foncières, ce site va servir d’exemple avant d’ajouter que le gouvernement est déterminé à mettre fin à la spoliation observée en République Démocratique du Congo.

De son côté, Félix Kabange Numbi a estimé que tout ce qui s’est fait comme travail dans ce site de Kimbondo est complètement illégal. Le ministre de l’aménagement du territoire a martelé sur l’urgence de retrouver les 149 villas dans leur état de départ. Il explique que pour le morcellement d’abord il faut qu’on vérifier les titres, pour chaque morcellement il faut qu’il y ait un plan d’aménagement , ce sont des parcelles d’un hectare et demi , de deux hectares et de trois hectares et dans l’état actuel de choses lorsque vous êtes déjà dans un hectare et demi, c’est plus de dix lots dans le morcellement et la loi dit que quant c’est plus de dix lots pour ce morcellement il faut un plan d’aménagement signé par le ministre d’aménagement du territoire a rapporté Felix Kabange Numbi qui pense que le gouvernement est en face d’une série des hors la loi qui ont agi contre la loi , et l’Etat est en droit de faire appliquer la loi a-t-il insisté devant les cameras . L’Etat congolais est un Etat de droit, voila pourquoi cette commission interministérielle a décidé de passer par la première étape, c’est-à-dire par le contrôle des titres a renchérit le ministre de l’urbanisme et habitat qui rappelle que Ceux qui ont fait le morcellement n’ont pas qualité. Pour lui, il est important de faire l’état de lieu, avant que de grandes décision tombent . A propos de deux chefs coutumiers se disputent le contrôle du site. le ministre de l’aménagement du territoire et rénovation de la ville fait comprendre que la terre appartient à l’Etat, la ville de Kinshasa est lotie et le lieu où nous sommes a été déjà loti par conséquent aucun chef coutumier n’a le droit d’aliéner cette terre . la visite d’inspection dans ce site de Kimbondo San Fil est une démarche et une initiative du ministre de l’urbanisme et habitat qui sur le même il ya un mois ,Joseph Kokoniangi a expliqué à la presse qu’il était très attristé de constater que l’Etat est en train d’être spolié, c’est ainsi qu’il avait pris cette initiative d’inviter ses collègues afin qu’ils viennent constater avec lui l’amertume que nous vivons . Lle patron de l’urbanisme se dit content d’avoir vécu avec ses collègues ministres qu’il aient vu cette catastrophe dans le site de Kimbondo San fil .

Il affirme qu’il est d’accord avec ses deux collègues pour que les décisions fortes soient prises afin de stopper cette spoliation. Joseph Kokoniangi déclare que personne peut dépasser l’Etat, il rassure que l’Etat va rentrer dans ses droits. On doit finir une fois pour toute l’affaire de ce site a affirmé le ministre de l’urbanisme et habitat, le professeur Joseph Kokoniangi .

Etant des hommes d’action comme le chef de l’Etat Son Excellence Joseph Kabila Kabange , Joseph Kokoniangi, Lumeya Dhu Maleghi et Guy Mikulu étaient de nouveau sur ce site mardi pour installer la commission mixte qui aura comme mission de vérifier les titres de tous les occupants de cette concession . Dans cette même lancée , un terrain d’entente a été trouvé entre la commission interministérielle et tous les chefs coutumiers de ce coin qui ont accepté la proposition ministérielle de cesser tous les travaux exécutés dans ce site , et se sont portés garants de la surveillance du lieu . Selon le Ministre Joseph Kokoniangi , une commission mixte sera monté ce vendredi pour le contrôle de tous les occupants . Cette commission mixte qui portera la lumière sur ce dossier est constitué du ministre de l’urbanisme et Habitat Joseph Kokoniangi ,des affaires foncière Lumeya Dhu Maleghi , des affaires foncières Guy Mikulu et de l’aménagement du territoire et rénovation de la ville Felix Kabange Numbi . Apres le contrôle, le ministre de l’urbanisme et Habitat, son excellence Joseph Kokoniangi signera un arrêté portant les 149 villas du site de Kimbondo au patrimoine de l’Etat Congolais. Il sied de signaler que Ce site appartenait jadis aux colonisateurs blancs qui après leur départ l’ont laissé à l’Etat congolais qui en est désormais bénéficiaire selon la loi .

(Crhioni Kibungu)