Sous la bénédiction du Pdg Thierry Kabamba: Le chanteur Devis El Salsero en concert sur mesure à Kinshasa

Le chanteur latino-salsa Delvis El Salsero Del Piero séjourne à Kinshasa. Pour le plaisir de ses nombreux fans et singulièrement de kinois et brazzavillois, sous la bénédiction du Pdg Thierry Kabamba et la Maison « PYRAMID Group », ce chanteur dont les échos ont franchi des frontières nationales pour se prévaloir sur le plan international, va se produire ce samedi 27 mai 2017 sous le coup de 21 heures au Palm Beach dans la commune de la Gombe.

Ce Concert scotché « sur mesure » Delvis Del Salsero va le cadrer en tout professionnalisme aux côtés d’autres sommités qui vont l’accompagner dont le trompettiste Kabert Kabasele de l’Afrisa International, les chanteurs Météore Manda Chante de Wenge Référence et Tadet de Wenge Musica Maison Mère ainsi que plusieurs autres qui seront de la partie.

Tout cela démontre que ce week-end le doyen de la salsa va prouver qu’il est demeure, à ne point en douter, le vrai Pavarotti africain. Et le Pdg Thierry Kabamba et sa maison de production « PYRAMID GROUP » n’avaient pas tort de jeter leur dévolu sur cet artiste qui fait parler de lui à travers la planète.

Kingunza Kikim Afri