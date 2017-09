Sondage : la Majorité nettement en tête

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Comme à l’accoutumée, la célèbre radio Top Congo Fm a initié une série de sondages où les internautes votent favorables, défavorables ou sans avis par rapport à une question donnée. Les dernières en date ont concerné quels bilans faire d’abord de la Majorité présidentielle (MP) au pouvoir, puis de l’Opposition, depuis les deux dernières législatures en République démocratique du Congo. Une sorte de duel Majorité présidentielle contre l’Opposition. La Majorité présidentielle a ainsi gagné avec 52 % et damé le pion à l’Opposition qui n’a recueilli que 30 % d’avis favorables de la population par rapport à son bilan.

Tout a commencé vendredi 08 septembre courant dans les avant-midi, où la radio Top Congo Fm avait posé cette question sur son tweet : « Quel bilan faire de la MP au pouvoir en Rdc depuis deux législatures ? » Il y a pour cela trois choix : Bon, mauvais, sans avis (illustration ci-contre).

Et sans surprise, la majorité d’internautes se sont montrés favorables à la gestion de la Majorité présidentielle, famille politique du Président de la République Joseph Kabila Kabange, en votant à 52 pourcent des voix. Il y avait ainsi 46 pourcent des voix de ceux qui ont voté pour une gestion mauvaise, et seulement deux pourcent de ceux qui ont souscrit pour un « sans avis ».

Signalons cependant que ce sondage est très fiable et se déroule sur une période de 48 heures (pour ce cas, c’était du vendredi 08 au samedi 09 septembre courant), où les internautes se connectent et votent librement. Le vote, en effet, se déroule sur base d’un échantillon de mille personnes. Lequel sondage est réalisé sur un échantillon de 1.000 personnes qui votent.

Et juste 72 heures après, la première radio de Kinshasa s’est évertuée au même exercice, cette fois-là, pour le compte de l’Opposition. Ainsi, dimanche 10 septembre courant, la même question a été posée, à savoir : « Quel bilan faire de l’Opposition en Rdc depuis le deux dernières législatures ? »

Pour ce faire, les internautes votants se sont vautrés et ont jeté leur dévolu à 59 % pour un mauvais bilan. Et seulement 30 % pour le bon et 10 % pour ceux qui ont donné aucun avis. Donc, ce sondage s’est déroulé du dimanche dernier à hier mardi matin, à sa clôture.

Donc, la Majorité présidentielle est nettement en tête, tandis que l’Opposition s’est montrée plus faible. La Majorité présidentielle a de ce fait battu lamentablement l’Opposition. Trop parler peut tuer !

Ce sondage exprime réellement l’avis général des Congolais. Et cela nous fait remarquer sans ambages, que les Congolais dans leur majorité sont conscients de l’incohérence qui caractérise la classe politique se réclamant de l’Opposition. Alors, l’on se demande à quoi bon avoir plus de 400 partis politiques sur l’échiquier national, si le résultat en termes de mobilisation des masses ne suit pas.

D’autant plus qu’il est entendu que les partis politiques sont appelés à mener des actions pédagogiques, en vue de la maturation politique de leurs adhérents. Ce qui n’est pas le cas. Certains partis politiques se confondent tristement aux Ongs locales en quête des partenaires bailleurs.

Aussi, les Congolais ont-ils compris que le Chef de l’Etat, le Raïs Joseph Kabila Kabange a fourni et continuer de déployer d’énormes efforts, pour mener à bien la destinée de la République démocratique du Congo. Il doit être le plus heureux d’avoir servi son pays comme personne d’autre ne l’a jamais fait jusqu’alors, en République démocratique du Congo. Les sondages sont assez éloquents à cet effet.

Pour cela, il y a lieu de saluer ici également le grand travail qu’abat la famille politique du Président de la République. Dirigée de main de maître par l’honorable président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalandjoko, la Majorité présidentielle continue de faire ses preuves de cohésion et de constance dans gouvernance de la res publica même si, hélas, le travail humain est toujours perfectible.

Nous disons donc Bravo à la MP !

(Lepetit Baende )