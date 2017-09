Sonas S.A: Carole Agito instruit toutes les entités à plus d’efficacité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Directeur général ai de la Société nationale d’assurances, Sonas S.A, Mme Carole Agito (photo ci-contre) a tenu successivement, mercredi 6 et mercredi 13 septembre courant, des réunions d’évaluation semestrielle avec toutes les 80 entités de la Sonas disséminées à travers

la RD Congo.

Devant les responsables des agences, il était question d’examiner, ensemble avec ses différents collaborateurs, la situation réelle de l’entreprise.

Plusieurs sujets inscrits à l’ordre du jour ont été débattus au cours de ces sessions qui se sont tenues en la salle du Conseil d’Administration de la Sonas S.A, en présence du Président a.i. du Conseil d’Administration Augustin Kissimba Lutemo.

Séance tenante, en vraie manager, Mme Agito a focalisé son attention sur la production, la situation fiscaleet parafiscale, le transfert de la quote-part siège, les assignations pour la paie des agents du siège, l’élaboration et l’exécution du plan de trésorerie, le paiement des sinistres et le non-respect de certains chefs d’agences de l’intérieur du pays, notamment le Kasaï, de suivre à la lettre la bancarisation de la paie.

Tous ces points évoqués par la DG de la Sonas S.A se sont avérés essentiels dans le but de booster les entités de la Sonas S.A, afin qu’elles soient plus compétitives et efficaces. Ceci, dans la mesure où le secteur des

assurances subit une mutation liée à sa libération.

Quant à la production, Mme le DG a fait remarquer

que celle-ci a connu une régression pour la plupart des entités. Pour ce faire, 2016 a été plus fructueuse par rapport à Juillet 2017.

Cette situation s’expliquerait par la baisse des matières premières au niveau mondial.

Par ailleurs, s’agissant de la situation fiscale et parafiscale, le numéro un de la Sonas S.A s’est appesantie à ce niveau, en encourageant les uns et les autres à entreprendre beaucoup d’efforts, afin de reverser aux régies financières la TVA et l’IPR due à l’Etat congolais pour contribuer à la construction du pays.

Le patron de la Sonas S.A promet de sanctions sévères en l’endroit de tous ceux qui vont enfreindre aux mesures d’assainissement de gestion prises par la haute direction de la Sonas S.A.

Pour se répéter, il s’agit notamment de non-respect des instructions portant transfert de la quote-part siège, le non-respect du plan de la trésorerie pour la plupart des entités qui ne sont pas réalistes.

C’est-à-dire, les recettes prévisionnelles sont les mêmes pour chaque mois, elles sont faites en fonction des dépenses demandées alors que les dépenses doivent être fonction des recettes.

Quant au paiement des sinistres, il est demandé aux chefs d’agences d’améliorer leur mode de paiement des sinistres. Ceci pour respecter l’objet social de la Sonas S.A qui est l’indemnisation des sinistres.

Car depuis un certain temps, les sinistres sont payés timidement pour la plupart des agences.

Il convient de signifier que le Conseil d’administration ainsi que la Direction générale ont l’habitude d’évaluer les entités respectives, dans l’ultime but de les rendre davantage performantes.

(RTM)