Soins de réadaptation physique appropriés pour les personnes en situation de handicap: Lancement des travaux de construction d’un nouveau service de prise en charge

Ce mercredi 10 octobre 2018, vont être lancés, à l’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa (HPGRK), les travaux de construction d’un nouveau service pour la prise en charge des soins de réadaptation physique des personnes en situation de handicap. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango va procéder officiellement, au cours d’une cérémonie, à la pose de la première pierre.

« Ce projet, financé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), va offrir un service de kinésithérapie et d’appareillage orthopédique qui sera une référence en République démocratique du Congo (RDC). Il contribuera efficacement à la réintégration des personnes en situation de handicap dans leurs familles et leurs communautés », a déclaré Marc Liandier, responsable du programme de réadaptation physique au CICR.

Ce centre sera opérationnel au début de l’année 2020. Deux experts du CICR, un kinésithérapeute et un orthoprothésiste, travailleront aux côtés du personnel national pour les soutenir dans ses tâches quotidiennes. Parallèlement à la construction de ce nouveau service, le CICR a également envoyé en formation à l’étranger cinq techniciens congolais pour des études diplômantes spécialisées.

Depuis 1997 en RDC, le CICR a mis en place un programme de réadaptation physique pour apporter une assistance aux personnes en situation de handicap. Ce programme travaille avec cinq partenaires: l’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa, le Centre orthopédique de Kalembe-Lembe, le Service d’Education civique et d’Actions sociales des Forces Armées de la RDC à Kinshasa, Shirika la Umoja à Goma et Heri Kwetu à Bukavu.

JMNK

