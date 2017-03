Socoda: Plus de 35 millions de dollars entre les mains des assujettis

Les artistes congolais membres de la Société Congolaise des Droits d’Auteurs (Socoda) ne savent pas vivre de leurs droits. Les assujettis consommateurs de leurs œuvres refusent de payer cette redevance pourtant légale.

Reçues mercredi 01 mars à la Primature, une délégation de la Socoda composée de Jossard Nyoka Longo et Verkis Kiamuangana a échangé avec le Premier ministre Samy Badibanga Ntita. Ceux-ci ont expliqué au chef de l’Exécutif national que sous d’autres cieux, les artistes vivent de leurs œuvres. Mais en Rdc, les musiciens, plasticiens, écrivains, dramaturges et autres comédiens sont loin de trouver leur compte dans le travail qu’ils abattent à longueur des journées. Ils dénoncent le fait qu’ils n’arrivent pas à nouer les deux bouts du mois à cause de l’insolvabilité de consommateurs de leurs arts. Plus de 35 millions de dollars de la Socoda se trouvent encore entre les mains des assujettis. Les maisons de presse utilisant chants et images des artistes ont été exhortées à payer cette redevance afin de permettre aux artistes de jouir de leurs droits. A ce jour, la Socoda est asphyxiée et manque les moyens de sa politique. Les deux parties ont convenu de la mise en place d’une commission qui approfondirait la question dans les jours à venir. Une solution à l’amiable est souhaitée, afin d’éviter que la Socoda ne décide de monter au créneau en exigeant des journées sans artistes à travers les médias.

(Suzy Kibira Omari)