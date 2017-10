Situation sécuritaire au Kasaï: La délégation de l’UA promet de faire le plaidoyer

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En séjour en République Démocratique du Congo, la délégation du conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine conduite par Dieudonné Ndabarushimana, s’est entretenue avec les membres du Conseil National se suivi de l’Accord de la Saint Sylvestre et du processus électoral (CNSA), le mercredi 25 octobre 2017 dans son cabinet de travail. De leurs échanges, il résulte que l’Accord du 31 décembre 2016 est une base, un socle sur lequel doit se bâtir la paix en République démocratique du Congo.

« Nous sommes au siège du CNSA, on a discuté sur tous ce qui relève de sa mise en œuvre pour veiller à ce que cet accord soit mis en application de façon effective. Je pense que nous avons eu des assurances que le conseil est entrain de bien jouer son rôle et c’est cela nous appelons de tous nos vœux en consultation avec la tripartite Ceni-Gouvernement. Donc, nous partons rassurés que les Congolais ne doivent craindre, les Congolais doivent garder l’espoir. Je pense que le Conseil national de suivi de l’Accord est entrain de bien faire son travail», dit-il.

Ayant visité la ville de Kananga le même mercredi 25 octobre 2017 après les atrocités de Kamwina Nsapu, la délégation du conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine ramène l’image de tristesse, mais surtout d’espoir. «D’abord Kananga n’est plus comme il était avant des jours passés suite aux conflits, la population commence à respirer et à vaquer à leurs occupations. Bien que cette région reste sous le choc, mais il a y a un espoir qui commence à se relever et à espérer. L’enrôlement a repris, nous avons même visité un centre d’enrôlements, les gens viennent parce qu’il y a beaucoup d’espoir ; les solutions et les défis restent », insiste Dieudonné Ndabarushimana, chef de la délégation du conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine, avant de renchérir que nous les avons pris à bras le corps pour faire les plaidoiries pour que la communauté internationale, en commençant par nous-mêmes les Africains, pour venir au chevet de cette population qui a beaucoup souffert, a conclu.

(Nephtalie Buamutala Usseni/Rtga World)