Situation à l’Unikin: Mokonda Bonza pas convaincu par les arguments de Steve Mbikayi

Hier jeudi, le ministre de l’Enseignement supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi était devant les sénateurs, pour répondre à une question d’actualité sur les incidents survenus à l’Université de Kinshasa et ayant causé mort d’hommes. Après les explications fournies par le ministre, il s’en est suivi une séance de questions-réponses. A l’occasion, le ministre a rencontré toutes les préoccupations des sénateurs. A la question relative à la bourse, Steve Mbikayi explique que la prise en charge des professeurs par les parents a commencé vers 1990. « J’affirme que les professeurs, pendant les années 90 n’avaient presque pas de salaires, voilà pourquoi les parents continuaient à les prendre en charge », affirme-t-il, avant de souligner que quand on compare les salaires des professeurs, c’est un peu consistant par rapport à ce qu’ils percevaient. Pour lui, les professeurs sont payés chaque mois, preuve qu’il y a des efforts qui sont faits. Quant aux antennes installées dans les établissements scolaires, le ministre répond que les établissements jouissent d’une autonomie de gestion et le ministre de l’ESU ne gère pas les établissements. Les contrats sont signés entre les sociétés de télécommunication et les établissements. Mbikayi est revenu sur le climat entre son ministère et les professeurs, pour dire que chaque fois qu’il y avait un problème, il n’a ménagé aucun effort pour que le dialogue soit permanent.

Les gens ne font pas leur travail, stigmatise Mokonda

Toutes les réponses données par le ministre n’ont pas convaincu le sénateur Mokonda Bonza, qui ne s’est pas empêché de faire remarquer que la solidarité gouvernementale a été mise à rude épreuve. « Sa responsabilité, c’est avant tout l’enseignement, mais il doit savoir qu’envoyer les policiers à l’Unikin, vous avez une responsabilité », dit-il, avant d’insister que c’est à vous que le chef de l’Etat a confié la charge de l’enseignement supérieur et universitaire. Et de poursuivre que vous devez vous occuper de leur sécurité et on ne peut pas tirer sur eux parce qu’ils manifestent ! Et quand nous avons une responsabilité, nous devons l’assumer avec compétence et patriotisme.

Mokonda Bonza a rappelé qu’il y a deux ans, il avait répété la même chose au premier ministre, d’autant plus qu’il y a un problème de responsabilité dans ce Gouvernement. « Vous êtes là pour régler la situation des professeurs. C’est qui est important, c’est ce que nous pouvons faire aujourd’hui pour solutionner les problèmes qui se posent… », martèle-t-il, avant de conclure que les gens ne font pas leur travail. Tout le monde court après l’argent.

Une conclusion qui ne passe chez Mbikayi

Approché par la presse, le ministre Steve Mbikayi a reconnu que le sénateur Mokonda Bonza lui a donné l’occasion d’expliquer à l’opinion ce qui s’est passé. Toutefois, il ne peut pas aller jusqu’à dire qu’on est irresponsable, parce que nous avons pris des mesures conséquentes. Pour preuve, le policier qui avait tiré est aux arrêts et sera sanctionné. Nous avons eu des séances de travail avec des parents des étudiants décédés pour parler de l’indemnisation, des funérailles et pour qu’ils soient enterrés avec dignité. Nous avons déploré le fait d’amener les balles réelles sur le site universitaire et je continue à dire que la police ne relève pas de l’ESU.

L’ESU intervient pour dire qu’on n’entre pas sur le site quand il n’y a pas de danger. C’est ce qu’on a fait. Dernièrement, la police bloquait le passage. J’ai conclu en disant que les étudiants ont manifesté avec raison. « Nous voulons dire qu’on ne peut pas continuer à demander aux parents de payer pour les primes. Il faut que ça soit le gouvernement qui prenne en charge les salaires des professeurs et de tout le personnel. Dire ça, ce n’est pas manquer d’égard aux professeurs. Les bévues policières existent partout. On ne peut pas accepter qu’on amène les balles réelles et qu’on tire. Mais quand vous avez des zélés, nous prenons les mesures pour que cela ne puisse plus e reproduire », dit-il.

JMNK

