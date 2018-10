Situation à la SCTP (ex-Onatra): Qui veut la tête du Directeur Dread Karulaje ?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis le 12 octobre dernier, la presse nationale a fait écho de l’arrestation de 2 cadres de la BCDC et 5 autres de la SCTP, ex-Onatra par le Parquet Général de Kinshasa-Matete, sur demande des services du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat chargé de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pour l’ex-Onatra, il s’agit du Directeur des avoirs financiers, du conseiller juridique, du comptable réviseur, du Directeur de la trésorerie et de l’Inspecteur de la trésorerie, qui sont écroués au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (ex-prison de Makala) pour détournement supposé des fonds publics.

Les mêmes services du Professeur Luzolo Bambi ont lancé un avis de recherche via Interpol du Directeur du département financier qui serait en cavale. Mais une analyse froide de la question suscite quelques interrogations. Et c’est là que quelques proches du Directeur de département financier Dread Karulaje-a-Wetshy sont étonnés. Car, en date du 10 juillet 2018, ce dernier avait demandé au Directeur Général de la SCTP, son chef, l’autorisation d’aller se faire soigner en Afrique du Sud. Et cette autorisation lui avait été accordée le 11 juillet 2018. Bien plus, le 08 août 2018, sur demande de l’intéressé, la direction des ressources humaines de la SCTP avait accordé à M. Dread Karulaje-a-Wetshy un congé de récupération sur ses arriérées de congé de 3 ans, lettre signée par le Directeur de département de ressources humaines, Kahozi Kabula.

Par ailleurs, une note de la direction médicale de l’ex-Onatra datée du 18 juillet 2018 et portant le numéro 180/0844015/DM/2018 demandait au département financier de décaisser 219.000 Rands pour l’hôpital Times Square de Johannesburg où le Directeur de département Karulaje-a-Wetshy devait être admis pour soins médicaux. Et la demande de la direction médicale a été concrétisée par l’émission d’un chèque de 29.795.755 USD de Afriland First Bank, le 09 août 2018 au profit de M. Dread Karulaje-a-Wetshy qui se trouve à Johannesburg pour des soins à l’hôpital Times Square.

De tout ce qui précède, il apparaît clairement que le Directeur de département financier de la SCTP n’est pas en cavale. S’il y a un dossier judiciaire contre lui, il se présentera librement devant la justice, comme l’a expliqué son avocat, Me Vincent de Paul Alumba. En attendant, halte à la chasse aux sorcières, à la diffamation et au régionalisme qui semble souffler à l’ex-Onatra.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.