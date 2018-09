Simolo Katondi ne se fatigue point, bientôt le clip “Faute ya nanani?Awa bino boyebi nyonso!”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis la sortie dans toutes les bonnes crèmeries de son opus “A qui la faute”, le chanteur Simolo Katondi ne reste jamais les mains croisées. Partant de play-back en play-back, il est visible tant en partie ici en RDC mais plus en Europe, en Amérique et au Canada. Partout où il passe, Simolo ne fait qu’assurer la promotion de son œuvre qui, dans sa réalisation, a connu la participation du maître de la part de Koffi Olomide. Le Quadra, en dépit de ses nombreuses occupations, n’a pas hésité un seul instant pour apporter sa touche à la réussite de l’œuvre de son jeune frère Simolo Katondi. Et, il a réussi son pari d’avoir accompagné une star qui se lance déjà dans le bon dans le royaume d’Orphée.

Aujourd’hui, outre son opus ” A qui la faute” qui roule déjà bien sur YouTube et autres, l’artiste se frotte les mains mais s’active à chercher les voies et moyens de faire en sorte que cette œuvre puisse aussi se retrouver en physique dans des maisons de ventes pour donner une bonne impression quant à sa commercialisation. En dehors de cela, Simolo Katondi s’active à finaliser le premier clip d’accompagnement intitulé “Faut-il ya nani?” dont certaines vues ont été réalisées aux USA et au Canada.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.