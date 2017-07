RDC – RSA : Signature ce matin de l’Accord de levée de VISA

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A la lumière d’un communiqué émanant du Département des Affaires intérieures de la République sud-africaine, le ministre des Affaires intérieures de ce pays, le prof. Hlengiwe Mkhize signera ce lundi, le 31 juillet 2017, un accord de levée de visa avec le Vice-Premier Ministre et ministre de l’Intérieur et de la sécurité de la République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani Shadari.

L’Afrique du Sud et la République démocratique du Congo maintiennent de bonnes relations diplomatiques et politiques. L’expression la plus élevée de la qualité et de l’importance de ces relations diplomatiques est la Commission bilatérale annuelle, co-présidée par les deux chefs d’État.

À cet égard, pendant la 10ème session de cette commission, qui a eu lieu à Pretoria en juin 2017, les deux pays ont convenu qu’on devrait conclure, en juillet 2017, la signature de l’accord de levée de visa.

Emmanuel Badibanga