Shokando Sho Sho: Suite et fin de la saison sportive 2017-2018 de la Fécosho

La Fédération Congolaise de Shokando Sho Sho ‘’Fécosho’’ que préside le Gd Me Teddy Ndoto Botulu, celui-là même qui a fondé le 1er style des arts martiaux purement congolais, le Shokando Sho Sho, ne cesse de marquer des points.

En effet, il avait fêté avec faste dernièrement ses 50 ans de pratique interrompue des arts martiaux et surtout les 41 ans de la Création de son Style Shokando Sho Sho. Visionneur et visant à aller toujours de l’avant et ce, malgré les difficultés énormes qu’il éprouve pour implanter le Shokando Sho Sho à travers tout le territoire national, Gd Me Teddy Ndoto Botulu a rendu public la suite et fin de la saison sportive 2017-2018 de la fédération, ligues et des associations sho sho.

Ledit programme se présente comme suit :

Du 23 au 24 septembre 2018

Championnat des ligues en coshondoshoco ou championnat technique

Du 28 septembre au 2 octobre 2018 àMatadi au Kongo Central

9è championnat du Congo

Du 13 au 14 octobre 2018

Séminaire, recyclage technique et d’arbitrage

Du 28 octobre au 2 novembre 2018 à Kinshasa/RDC

4è Congrès international, séminaire et recyclage des cadres supérieurs. Le tout se fera en collaboration avec la Fédération congolaise du sport pour tous et les amis de Shokando.

Antoine Bolia

