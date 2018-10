Shadary à Nkamba pour le 67ème anniversaire de la mort de Simon Kimbangu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est une date qu’aucun fidèle convaincu et pratiquant ne peut oublier. Le 12 octobre de chaque année, les Kimbanguistes du monde commémorent avec faste, deux événements majeurs qui ont rythmé l’histoire centenaire de cette église.

En effet, cette date rappelle d’abord le triste anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu, assassiné en 1951 en même temps qu’elle marque aussi l’anniversaire de naissance de l’actuel chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani.

Pour célébrer ce double anniversaire, des cultes d’actions de grâce sont organisés à travers le monde doublé d’une méga célébration au siège international de l’église, située à Nkamba, dans la province du Kongo – Central. Attaché aux valeurs prônées par l’église Kimbanguiste, Emmanuel Ramazani Shadary s’est rendu à Nkamba, cité dite “nouvelle Jérusalem” pour rendre hommage au prophète Simon Kimbangu, injustement et cruellement assassiné par l’ennemi du peuple Congolais.

A Nkamba, le candidat du front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre s’y est rendu également pour saluer l’œuvre entreprise par l’actuel chef spirituel qui souffle ce jour sur sa 67ème bougie. Le service de protocole de la cité sainte n’a rien laissé fuiter mais il est indéniablement vrai qu’un tête – à tête aurait lieu entre le secrétaire permanent du PPRD et le patron de l’église Kimbanguiste mondiale.

Pour rappel, le prophète Simon Kimbangu, décédé à l’âge de 74 ans était né le 12 septembre 1887 et a débuté le 6 avril 1921, son ministère d’évangélisation qui a été à la base de son arrestation et puis de son incarcération par les colonisateurs Belges, le 3 octobre 1921 dans la ville cuprifère de Lubumbashi, où il a vécu 30 ans. Au moment de sa mort, naissait dans la famille l’un de ses fils, actuel chef spirituel qui porte son nom.

