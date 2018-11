Seulement 2.800 militants venus accueillir Fayulu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

* 5 policiers blessés et 4 véhicules de la police endommagés

Comme prévu, l’opposant Martin Fayulu, le candidat de la contestation choisi par les maffieux de la communauté internationale, dans le but prendre le pouvoir à travers un chaos organisé, a foulé ses pieds en République démocratique du Congo, du reste sa terre natale. A l’accueil de ce candidature choisi sans tenir compte des critères objectifs, seulement une bonne brochette des Kinois, à en croire la Police nationale congolaise, était là. A vrai dire, il s’agit de certains Kinois mal informés de l’origine de la grève à l’Université de Kinshasa, et qui ont préféré se défouler, en allant accueillir Martin Fayulu.

Dans un communiqué signé par M. Kasongo Kitenge Sylvano, Commissaire provincial et commandant ville de Kinshasa informe les Kinoises et Kinois qu’il a assuré avec professionnalisme la sécurité du cortège du candidat président de la République, Martin Fayulu Madidi. Et ce, à partir de l’aéroport international de N’djili jusqu’au point de chute à l’espace compris entre le Boulevard Triomphal et l’avenue de l’Enseignement, dans la commune de Kasa-Vubu où étaient réunis plus ou moins 2.800 militants pour un meeting.

Néanmoins, indique le même document, le long du parcours, la police a essuyé des insultes et violence avec jet de projectiles de la part de quelques inciviques. Ces incidents ont occasionné des dégâts humains et matériels dont 5 policiers blessés et 4 véhicules de la police endommagés. Le Commissariat provincial de la police ville de Kinshasa tient à rappeler qu’il veillera au maintien de l’ordre public et de la paix sur toute l’étendue de la ville de Kinshasa et ce, indépendamment de clivages politiques en cette période de campagne électorale. C’est pourquoi, le Commissariat provincial de la police en appelle au sens élevé et patriotique de tous les acteurs politiques afin d’assurer la discipline de leurs militants lors des activités à mener.

Cela dit, aucun dérapage ni comportement susceptible de troubler l’ordre public ni la quiétude des Kinoise et Kinois ne sera toléré. Et quiconque se rendrai coupable des actes ci-haut énumérés en répondra conforment aux lois et règlements de la république. Par ailleurs, le commissaire provincial de la police félicite et encourage tous les policiers du commissariat provincial de la ville de Kinshasa pour leur professionnalisme et leur patriotisme avérés.

Que va faire Fayulu ?

Cette question revient dans la tête de beaucoup de Kinois qui ont non seulement entendu le candidat commun de l’opposition, Martin Fayulu après son élection, mais aussi qui ont parcouru l’accord signé à Genève en Suisse. Sinon, si Fayulu a été désigné, ce n’était pas pour prenne part aux élections et qu’il les gagne pour le compte de l’opposition. Il a été aligné pour poursuivre la contestation de la machine à voter et des électeurs enrôlés sans empreintes.

Disons que même si son retour au pays correspond avec le début de la campagne électorale, il n’est pas évident qu’il s’adonne corps et âme, vu qu’il doit respecter le mot d’ordre de ses maîtres à penser. Logiquement, il ne devra que s’aligner sur cette voie de non-retour s’il ne veut pas mettre en danger sa carrière politique.

Les autres, notamment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ayant compris ce jeu de certains maffieux de la communauté internationale, se sont retirés de ce l’accord, disant répondre à la volonté de leurs bases respectives. Que restent alors de Martin Fayulu sans l’UDPS et l’UNC, les partis qui ont du reste de l’encrage, contrairement à l’Ecidé du candidat menu fretin de l’opposition ? Sinon, les Kinois sont pressés de l’entendre décliner son programme de campagne et se jeter résolution dans cette démarche pour que triomphe la vraie démocratie en Rdc.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.