Service à la nation et défis conjoncturels: Transco projette la mise en ligne de nouveaux bus

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A première vue du passage du bus Transco sur la route, l’on peut crier à un débordement des passagers, au regard de l’entassement observé; chose qui remettrait en cause la mission dévolue à cette société de transport qui entend offrir à ses clients un voyage dans un confort.

Malgré le nombre de gens estimé exagéré que transporte ce bus, Transco affirme ne pas avoir encore atteint le tonnage par rapport à la capacité d’accueil des passagers, qui pourrait amortir ses engins.

Quelques passagers trouvés à bord d’une course de Transco, apprécient le service offert par ce bus, qui soulage tant bien que mal. Une dame se sent en sécurité en prenant Transco et un passager toujours à bord du même bus parle d’un travail bien abattu par cette entreprise que l’on peut constater à travers le sérieux des chauffeurs, notamment ceux qui conduisent sans trop de problème.

Au-delà des soucis liés à l’entassement des gens qui dépend du nombre de la population selon les communes, quelques passagers louent les avantages liés au cout de son ticket très abordable qui permet de faire des économies malgré des longues distances parcourues comme l’a témoigné un jeune homme toujours interrogé à ce sujet dans ce moyen de transport en commun.

Transco entend dans les prochains jours, mettre à la disposition de la population ses nouveaux bus qui exploiteront d’autres lignes de la capitale jusqu’à l’intérieur du pays.

(Christelle Kasongo, RTGA World)