Sépulture d’Etienne Tshisekedi à Kinshasa: André Kimbuta tranche pour le cimetière de la Gombe

Par rapport à la tâche lui confiée par Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur et Sécurité et président de la commission d’organisation des obsèques d’Etienne Tshisekedi décédé à Bruxelles depuis le 1er février, le Gouverneur de la ville province de Kinshasa a réussi à mettre tout le monde d’accord sur le lieu où reposera à jamais le Lider Maximo. Ce, en signant vendredi 24 février, l’Edit validant ainsi le cimetière de la Gombe comme lieu d’inhumation de la dépouille mortelle de l’Opposant historique, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba. Pour le Gouverneur Kimbuta, un carré spécial de 500 mètres, situé entre l’entrée principale et l’entrée latérale est déjà en train d’être aménagé au cimetière de la Gombe pour accueillir le corps du Sphinx de Limete qui se trouve jusqu’à ce jour en Belgique. L’Edit du numéro 1 de la Capitale de la Rdc précise que la sécurité de la sépulture de l’ancien Premier ministre sera assurée par la Police des cimetières. Une marque d’honneur pour ce grand homme qui a occupé un grand poste politique comme celui d’ancien Premier ministre de la République au temps du maréchal Mobutu, en l’occurrence, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba. Cet homme, aussi ancien président du Conseil des Sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement (CNSA) et du Comité National de Suivi de l’Accord politique signé le 31 décembre à l’issue des discussions politiques entre Majorité, Opposition et Société Civile sous les bons offices de la Cenco. De noter que cette décision du Gouverneur de la ville province Kinshasa a été actée à la suite de longues discussions avec la famille biologique du défunt et les membres de l’Udps, son parti politique. Après les premières discussions qui n’avaient pas abouties à une suite logique, André Kimbuta a poursuit à l’unanimité ses consultations avec les différentes parties concernées, jusqu’à obtenir l’avis favorable de ces dernières, à savoir la famille d’Etienne Tshisekedi et l’Udps. Sur ce, la ville a décidé d’octroyer cet espace privatif comme sépulcre à celui qu’on appelle désormais Père de la démocratie en RDC.

Signalons que ce sont ces divergences qui freinaient encore le rapatriement de la dépouille mortelle de l’Opposant historique.

Pour rappel, la famille et le parti avaient proposé comme lieux pour l’érection d’un mausolée en l’honneur de Tshisekedi Wa Mulumba: la place Pont Cabu, le Rond-point qui donne devant le Palais de Justice à la Gombe, le siège du parti à Limete 12ème rue, et enfin l’espace en face de l’esplanade du Palais du peuple. Et après avoir proposé tous ces endroits à l’Hôtel de Ville de Kinshasa, ce dernier, chapeauté par André Kimbuta, a proposé le plus bel endroit digne de ce grand homme politique que la RDC et tout le monde pleurent.

Un motif de joie pour l’Udps qui, par le biais de son porte-parole, Augustin Kabuya, a pris acte de l’Edit du gouverneur Kimbuta : « Nous prenons acte de l’Edit du Gouverneur de la ville de Kinshasa relatif au lieu d’inhumation d’Étienne Tshisekedi. Le plus important, c’est le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa, le reste pourra suivre après ».

(Bernetel Makambo)