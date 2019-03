Sensibilisation de la population sur le programme de Shadary: Le Palu très visible sur terrain

Le PALU en ordre de bataille pour sensibiliser l’ensemble de l’électorat congolais sur le bien-fondé du projet de société du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary. Bravo B17 pour la mobilisation tous azimut.

Plusieurs enquêtes révèlent qu’une semaine après le lancement officiel de la campagne électorale, en perspective des joutes électorales qui pointent à l’horizon, le PALU bat le record dans sa manière de sensibiliser les Congolais, suite à son expérience politique pétrie. À l’ordre du jour, l’explication persuasive sur le bien-fondé du projet de société d’Emmanuel Ramazani Shadary.

Le Grand Temple du Célèbre Antoine Gizenga, fil conducteur et poumon de ventilation de la Gauche nationaliste au pouvoir depuis 2006, a déployé sur terrain, un nombre important de candidats à la députation nationale et provinciale, en vue d’assurer une promotion pointue des axes prioritaires du projet de société du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) la présidentielle du 23 décembre 2018, qui a pris en compte le Social. Suite à leur exercice pédagogique à Gungu, les camarades Lambert Matutu Memas, Willy Makiashi et Guy Givata, ont tour à tour scruté les contours ayant poussé Antoine Gizenga de choisir Shadary.

Peu après leur passage, la base du Palu s’est résolument appropriée ce programme. Cette même base s’est dit satisfaite après avoir énuméré beaucoup de similitudes et matières transversales entre l’idéologie du Palu, axée sur le socialisme démocratique et les 4 piliers du programme de Shadary. À Kinshasa, le Palu est aussi présent. Par son carnaval du 25 novembre dernier, sur toute l’étendue du territoire national, sous les orientations du Secrétaire général et chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga et l’encadrement idéologique de B17, seule cette formation politique consacre l’essentiel de ses activités à la sensibilisation des Congolais sur le caractère social du Programme de Shadary.

À Kimbanseke, Maman Ida Nzumba Kidima, N°163, cartonne avec succès, par sa persuasion et sa façon de communier avec les Kimbavillois. Surtout le geste qu’elle a posée lors de son accueil à l’Eglise Kimbanguiste…, son message au Terrain Saint Paul, le dimanche dernier, sous une pluie battante. Elle a bravé la dame pluie pour afin vulgariser la victoire du N°13 et la sienne. Les camarades Robert Ngambi, Célestin Ngoma, Marie-Josée Kambamba, Pepe Tryphon Kinuani, Jean-Claude Mashini, Godefroid Mayobo, Léon Mubiala, Aminata, Aurélie Batumike, Ikalaba, Serge Ngumbu, Patrick Muyaya, Marie Ntumba, Colette Lukamata, Fabien Boko, Didier Mazenga et d’autres Héros dans l’ombre, évoluent aussi et avec brio sur terrain à Kinshasa et ailleurs. Merci B17.Qui dit mieux ?

JMNK