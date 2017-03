Semer le chaos afin de prendre le pouvoir par la pression de la rue: La MP dénonce le projet cynique du Rassemblement

La Majorité Présidentielle, à travers son porte-parole, l’Ambassadeur André-Alain Atundu, a pris connaissance de l’étrange communiqué du Rassemblement mettant injustement en cause la bonne foi du Président Joseph Kabila Kabange dans la normalisation du processus électoral. Lui qui, à l’issue du dépôt du rapport final des Evêques et à la suggestion de ceux-ci, a pris le ferme engagement de s’impliquer personnellement dans la recherche d’une solution consensuelle pour débloquer l’impasse politique actuelle. Félix Tshisekedi Tshilombo, celui-là même qui a signé pour le compte du Rassemblement, a demandé au peuple de demeurer en état d’alerte et de résistance, de contribuer à la réussite de la journée ville morte sur toute l’étendue du territoire national, le lundi 3 avril 2017 et de soutenir la grève générale décrétée par les syndicats pour le mercredi 5 avril 2017. C’est comme si pour mettre en œuvre l’accord de la Saint-Sylvestre, la Rdc ait besoin de la pression de la rue. Aussi, pourquoi se greffer derrière des manifestations déjà prévues d’avance, comme pour dire que leurs initiateurs appartiennent désormais au Rassemblement ! De même, pourquoi affirmer que dès lors que le processus devant conduire à la mise en œuvre de l’accord est ainsi compromis, le consensus dégagé pour l’acceptation de Joseph Kabila comme chef de l’Etat pendant la courte période préélectorale et électorale est rompu ? Et pourtant, l’impasse telle que constatée par la CENCO, n’est pas attribuable à Joseph Kabila ; elle est la conséquence du manque de bonne volonté politique et l’incapacité des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis en mettant au premier plan l’intérêt supérieur de la Nation et le bien du peuple congolais. Au regard de tout ce qui précède, la Majorité Présidentielle attire l’attention de la population à plus de vigilance sur la projection des incidents provoqués intentionnellement dans la Ville de Kinshasa, afin de créer l’impression d’une situation pré-insurrectionnelle participe du dessein du Rassemblement de mettre en exécution son projet initial de semer le chaos, afin de prendre le pouvoir par la pression de la rue. Malgré ce projet cynique de semer trouble et désolation, la Majorité Présidentielle confirme son engagement à œuvrer sans ménagement à la mise en œuvre effective de l’Accord du 31 décembre 2016. Cela dans la perspective de l’organisation des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus. Elle invite le Rassemblement à un sursaut salutaire de patriotisme et au respect du Peuple Congolais en contribuant de façon constructive à la présentation d’un « short list » de 3 personnalités à la candidature au poste de Premier Ministre. Au sujet de l’exigence de trois noms, Atundu pense que la question est maintenant prise en charge par le Président de la République, celui-là même qui a promis aux évêques qu’il va user de ses prérogatives de Garant de la Nation pour une solution apaisée. Et ce, pour permettre l’organisation des élections d’ici la fin de l’année 2017. La Majorité exhorte la jeunesse congolaise à ne pas être l’artisan de son propre malheur en participant à des actions de destruction de la cohésion nationale programmées par le Rassemblement et qui présentent par ailleurs le risque d’éloigner la perspective des élections.

(Jean-Marie Nkambua)

Ci-dessous l’intégralité de la communication de la Majorité Présidentielle :

COMMUNICATION DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE

La Majorité Présidentielle a, non sans surprise et déception, pris connaissance de l’étrange communiqué du Rassemblement mettant injustement en cause la bonne foi du Président Joseph KABILA KABANGE dans la normalisation du processus électoral.

A l’issue du dépôt du rapport final des Evêques et à la suggestion de ceux-ci, le Président de la République a pris le ferme engagement de s’impliquer personnellement dans la recherche d’une solution consensuelle pour débloquer l’impasse politique actuelle.

A cet effet, dans un communiqué publié le 28 mars 2017, après l’audience accordée par le Chef de l’Etat aux Evêques conduits par Monseigneur Marcel UTEMBI, Archevêque de Kisangani et Président de la CENCO, la Présidence de la République a confirmé l’engagement du Chef de l’Etat à s’impliquer personnellement dans la recherche d’une solution adéquate dans le mode de désignation du Premier Ministre qui doit provenir de l’Opposition non signataire de l’Accord du 18 octobre 2016/Rassemblement et dans le’ choix d’une personnalité consensuelle devant présider le Conseil National du Suivi de l’Accord, après le décès le 1er février à Bruxelles de Monsieur Etienne TSHISEKEDI choisi alors à ce poste dans les mêmes conditions.

Dans ce même communiqué, la Présidence de la République a annoncé que le Président Joseph KABILA KABANGE allait s’adresser incessamment à la Nation à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès.

Entretemps, le Président Joseph KABILA KABANGE a déjà initié des contacts informels avec les différentes parties prenantes pour baliser le terrain en rapport avec les deux questions d’achoppement précitées.

A l’analyse des données en présence, l’engagement et la bonne foi du Président Joseph KABILA KABANGE dans la réalisation des élections à la date convenue ne peuvent raisonnablement faire l’objet d’aucun soupçon.

Cependant, la Majorité Présidentielle attire l’attention de la population à plus de vigilance sur le fait que les incidents provoqués à dessein dans la Ville de Kinshasa afin de créer l’impression d’une situation pré-insurrectionnelle participe du dessein du Rassemblement de mettre à exécution son projet initiai de semer le chaos afin de prendre le pouvoir par la pression de la rue.

Malgré ce projet cynique de créer trouble et désolation, la Majorité Présidentielle confirme son engagement à œuvrer sans ménagement à la mise en œuvre effective de l’Accord du 31 décembre 2016 en vue de l’organisation des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus.

La Majorité Présidentielle invite le Rassemblement à un sursaut salutaire de patriotisme et au respect du Peuple Congolais en contribuant de façon constructive à la présentation d’un « short list » de 3 personnalités à la candidature au poste de Premier Ministre.

La Majorité exhorte la jeunesse congolaise à ne pas être l’artisan de son propre malheur en participant à des actions de destruction de la cohésion nationale programmées par le Rassemblement et qui présentent par ailleurs le risque d’éloigner la perspective des élections.

La Majorité Présidentielle profite de cette occasion pour renouveler sa loyauté au Président Joseph KABILA KABANGE et son engagement à L’accompagner dans toutes les initiatives pour le bénéfice de la démocratie et le bien-être du Peuple Congolais.

Fait à Kinshasa, le 30 mars 2017

Ambassadeur André-Alain ATUNDU LIONGO

Porte-Parole