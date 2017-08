Semaine mondiale de l’allaitement maternel: L’agressivité des lobbies du lait en poudre toujours dénoncée

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A l’occasion de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, SMAM, organisée par l’Unicef et l’OMS depuis 1992, et qui se déroule cette année du 1er au 7 août 2017 dans 120 pays du monde, l’ONG Action contre la faim, ACF, dénonce les stratégies de marketing mises en place par les entreprises agroalimentaires dans les pays en développement, relève mediacongo.

Le thème retenu pour cette année de cette semaine mondiale de l’allaitement est : « Ensemble, protégeons l’allaitement loin des conflits d’intérêts », qui rappelle les règles du Code de commercialisation des produits de substitution du lait maternel, comme les laits en poudre, notamment dans les pays en développement où les risques de sous-nutrition des enfants sont plus élevés.

L’allaitement maternel permettrait de sauver la vie de plus de 800 000 enfants par an dans le monde, mais un constat est fait que le nombre de femmes qui donnent le sein ne cesse de diminuer, notamment en Afrique. Selon les normes alimentaires. L’allaitement maternel doit aller au-delà de six mois après la naissance de l’enfant.

Toutefois, il est à indiquer que les fabricants de lait en poudre sont mis en cause par certaines associations, qui dénoncent leurs pratiques publicitaires. « Ce sont par exemple, la publicité dans les centres de santé, dans les maternités, la distribution d’échantillons de lait en poudre directement aux mamans, ou alors parfois aussi aux personnels de santé, qui vont être encouragés par des incitations financières ou par un don de matériel, pour ensuite promouvoir les produits directement auprès des mères », explique Manon Ravaux, d’Action contre la faim.

Depuis plus de 30 ans, un code international, élaboré par l’Unicef et l’OMS, règlemente ces pratiques publicitaires. Mais ça ne suffit pas, confie Judith Kaboré, représentante d’Action contre la faim en Afrique de l’Ouest : « Avec les entreprises d’agroalimentaire, c’est souvent difficile de se comprendre, vu qu’elles sont poussées par la recherche du profit. Le Code ne les empêche pas de vendre leurs produits, mais ils essayent de règlementer la manière dont ils commercialisent leurs produits.»

Pour Action contre la faim, l’intérêt de santé publique doit primer sur les intérêts commerciaux.

L’ONG en appelle donc à la responsabilité sociale de certaines entreprises qui fabriquent du lait en poudre. L’allaitement peut être perturbé en raison d’événements extérieurs. C’est le cas dans plusieurs coins du monde ou les conflits n’ont pas épargné les femmes, or le stress peut empêcher le corps de la mère de produire du lait.

Au moment des conflits, certaines femmes n’arrivent pas avec des stresses produire le lait maternel, c’est ce que témoigne Bénédicte, une mère. “J’ai entendu beaucoup de tirs pendant la grossesse, raconte Bénédicte, maman de deux petites jumelles. «Ça m’a créé des réactions nerveuses et de la cardiopathie. Du coup je me suis sentie très stressée et je n’arrive pas à produire de lait». Or l’allaitement maternel, bien plus efficace que le lait en poudre industriel, permet notamment au nourrisson d’augmenter ses défenses immunitaires.”

Ensemble devons encourager l’allaitement maternel étant donné qu’il est jusqu’à preuve du contraire irremplaçable. Il ne faut pas compromettre la santé mentale et aussi physique des enfants par la consommation du lait artificiel en poudre qui ne réponde pas à leur régime alimentaire, pense une opinion.

(Mamie Ngondo)