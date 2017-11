Selon un documentaire: Le port des chaussures à talons hauts provoque l’inflammation de la capsule articulaire

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pourquoi les chaussures à talons portés par des dames sont-ils dangereux ? Un mini documentaire démontre qu’avec des chaussures plates, le poids du corps se distribue de manière uniforme aux pieds. Soit pour une personne qui pèse 60 kg, et qui porte des chaussures sans talons, les bouts de ses pieds accumulent le poids de 25 kg et 35 kg pour les talons de ces mêmes pieds. Par contre avec des souliers hauts talons, le poids du corps se déplace de 76 % de l’arrière vers l’avant des pieds. Ce qui fait que la charge, sur les os des pieds n’est pas bien distribuée et le poids du corps ne va pas se partager de manière uniforme. Soit une personne qui pèse 60 kg, la charge du corps va se répartir de manière que les bouts des pieds auront 45 kg de fardeau et les talons des pieds détiendront 15 kg de poids seulement. Ce déséquilibre corporel peut provoquer l’inflammation de la capsule articulaire. Le tibia se déforme et devient bossu. La colonne vertébrale se déforme tout en se courbant en avant et les os du pelvis se déforment. Les talons à bouts pointus provoquent la déformation des orteils et des crevasses osseuses. Le corps humain est précieux, la mode doit contribuer à chercher à s’adapter aux réalités de la nature et non à contribuer à sa destruction.

C’est presque toutes les femmes qui aiment porter de hauts talons. Pourtant, Très peu en savent faire l’usage. Celles qui en font mauvais usage sont celles qui se promènent le long des journées avec ces talons et font de longues distances à pieds sans tenir compte des risques qu’elles en courent. Ces femmes courent les risques d’inflammation et de déformation de certaines parties du corps, à l’occurrence les capsule articulaires ; le tibia ; la colonne vertébrale ; les os du bassin ; des doigts de pieds etc.

Parmi les raisons qui poussent les femmes à être dans ce style, certaines soutiennent le port de ces chaussures en talons hauts, pour répondre à la mode. Pour elles, le fait de voir d’autres femmes en hauts talons, cela leur donne aussi le gout. Par ailleurs, certaines femmes préfèrent ces hauts talons, pour ajouter quelque centimètre à leur taille. Ces femmes disent que c’est à cause de leurs petites tailles qu’elles estiment porter des hauts talons. Mais ignorant des conséquences fâcheuses qui peuvent en découler à la longue.

Par ailleurs, le port de talons haut devient une habitude pour certaines femmes. Ces dernières ne peuvent plus s’en passer, du port des chaussures à haut risque, oubliant que tout excès nuit. Une jeune femme de 30 ans, qui a requît l’anonymat témoigne j’ai commencé à porter les hauts talons ça fait 10 ans et aujourd’hui je ressens des temps à autres des douleurs bizarre au niveau de mon bassin. C’est après consultation médicale que le médecin avait diagnostiqué une déformation due à un accident, l’usage excessif des hauts talons.

Et pour éviter des dégâts causés par l’usage de talons, il est recommandé de ne pas se promener à pieds des longues distances. D’ailleurs, il est une habitude chez des femmes avisées de se promener avec des chaussures plates, une fois au lieu de destination, elles mettent leurs hauts talons, ceci pour réduire d’éventuels risques.

(Mamie Ngondo)