Selon Mme Kabibi Diomu: Le projet « ACCELERE » redynamise l’éducation au Kasaï-Oriental

Beaucoup ont décrié la qualité de l’enseignement au Kasaï-Oriental depuis la prolifération des écoles privées qui ne mettent l’accent que sur l’argent au détriment de la bonne formation. Depuis cette prolifération, les écoles publiques devenaient quasi inactives sur le plan éducationnel, ce qui favorisait le manque de scolarité de plus d’enfants dont les parents sont incapables d’aborder les frais de scolarité fixés par les écoles privées.

Contactée à ce sujet, Mme Kabibi Diomu, Chef d’équipe provinciale du projet « ACCELERE » a souligné ce projet d’éducation qui appuie le gouvernement dans son programme sectoriel élaboré par le ministère de l’Enseignement primaire, Secondaire et professionnel, et le dit programme est basé sur trois points: l’accès, la lecture, la rétention et la redevabilité.

Et ces trois points, a souligné Mme Kabibi, forment « ACCELERE », projet qui a pour plan d’action la sensibilisation sur l’importance de l’éducation et la formation ainsi que l’appui au gouvernement dans son programme « bac to school » et ses actions, a renchéri Mme Kabibi Diomu, avant d’expliquer que ce plan est d’abord mené dans les trois sous-divisions urbaines de Mbuji-Mayi, puis dans les sous-divisions de Katanga et Miabi, avant de découvrir toute la province éducationnelle du Kasaï oriental.

Kabibi Diomu a précisé que le projet « ACCELERE » est opérationnel au Kasaï-Oriental depuis juillet 2016 et, malgré sa nouveauté, certaines réalisations sont déjà inscrites à son actif: l’accès à l’instruction et l’identification de plus de 80% d’enfants hors système éducatif.

Sur ce point, Mme Chef d’équipe provinciale a signalé que beaucoup d’entre ces enfants hors système éducatif sont déjà intégrés dans ce système. Pour terminer le chapitre des réalisations, Kabibi Diomu a parlé de l’élaboration des modules et guides relatif au projet école: module de rôle et responsabilité, module d’élaboration de plan d’amélioration scolaire, le module de mobilisation et leadership du directeur. Il sied donc de signaler que dans les perspectives d’avenir, « ACCELERE » compte réaliser l’effectivité de l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation, ainsi qu’une bonne gouvernance au Kasaï-Oriental.

(Gédéon Tshiamala/Mbuji-Mai)