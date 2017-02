Selon Maitre Raphael kasongo, avocat au barreau de Kinshasa/Gombe : « La propagation d’une sextape peut entrainer le licenciement de son auteur »

Depuis quelques années, les kinois vivent une nouvelle expérience avec leurs téléphones ou mieux leurs smartphones à multi usages au point de remplacer complétement les appareils photos. Si hier se tirer des photos était difficile, car exigeant la présence d’un photographe, désormais un téléphone donne les mêmes résultats dans l’intimité du couple. A l’aide de l’internet, cet outil qui a révolutionné tant de secteurs, un homme/une femme peut envoyer à son ami/copain/mari/femme toutes sortes de photos et images y compris les plus intimes. Ce qui était hier réservé à la société occidentale est à la portée de tous : hommes, femmes et même les jeunes.

C’est quoi la sextape ?

Une sextape est une vidéo érotique ou pornographique amateur destinée à un visionnage privé et souvent faite par des célébrités. Ces dernières années, plusieurs célébrités ont vu leurs sextapes dévoilées sur internet, malgré une opposition plus ou moins virulente à leur diffusion. La mise en ligne présumée ou avérée de ces vidéos peut être un moyen efficace de créer le buzz autour de la personne mise en scène. À titre d’exemple, la diffusion de la sextape de Paris Hilton en 2003, celle de Kim Kardashian en 2007, ou encore le chantage à la sextape de Mathieu Valbuena en octobre 2015, a élevé leur niveau de célébrité, les plaçant à la une des magazines ou des émissions de télé-réalité.

En RDC, la presse gagne jusqu’ici la palme d’or de la diffusion de la sextape, peut-être à cause du fait que les animateurs et journalistes maitrisent mieux que beaucoup la manipulation de la nouvelle technologie de l’information et de la communication, y compris l’internet. A travers les réseaux sociaux, l’on a vu quelques sextapes de personnalités connues ou moins connues à Kinshasa. Ce qui a créé beaucoup de buzz et des commentaires dans tous les sens.

Les conséquences de la diffusion de sextape

Interrogé sur les conséquences juridiques de la diffusion d’une sextape d’un travailleur dans son milieu professionnel, maitre Raphael kasongo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, a évoqué l’article 74 du code de travail en RDC. Parmi les conditions citées qui peuvent justifier le licenciement d’un travailleur, il y a les actes immoraux.

Dans la mesure où chaque entreprise base son succès sur l’honneur et la dignité, il est hors de question de laisser l’image de l’entreprise être souillée par une vidéo pornographique ou considérée comme immorale. L’entrepreneur considère que ces images sont de nature à lui causer un préjudice. L’agent à la base de cet acte peut être licencié sans préavis même si au départ ces images faisaient partie de sa vie privée.

Mais ailleurs, les choses sont considérées autrement : Benzema et Djibril cissé sont poursuivis pour la sextape de valbuena qu’ils auraient volé et diffusée.

Il est donc prudent, conseille Maitre Raphael kasongo, de protéger suffisamment sa vie privée et d’éviter tout ce qui peut l’exposer sur la voie publique. Lorsqu’on travaille quelque part, l’on se doit d’être correct vis-à-vis de son image et celle de l’entreprise qui vous emploie. Attention à tous ceux qui peuvent vous piéger par vos photos compromettantes en les lançant sur le net.

(Simon kabamba)