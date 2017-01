Selon les experts en pharmacologie: L’utilisation rationnelle d’un antibiotique passe par un examen de laboratoire

D’après les experts en pharmacologie, l’usage abusif ou inapproprié des antibiotiques constitue un vrai danger. L’un des dangers consiste dans la formation d’une résistance de l’organisme contre tous les antibiotiques inappropriés consommés par les individus atteints d’infections.

Pour une moindre maladie, certaines personnes sont reprochées de se procurer des antibiotiques vendus dans des pharmacies sans prescription médicale soit même dans la rue. Elles ne prennent pas en compte les conditions de conservation de ces médicaments. Ces médicaments vendus dans la rue présentent un problème, celui de manque de bonne conservation. Exposés parfois aux températures qui ne sont pas adéquates, ce qui fait qu’ils subissent des modifications et à leur consommation, ces médicaments manquent d’efficacité d’action sur des maladies.

Selon un article paru sur radiookapi.net, le président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la RDC, Dr Shandende revient sur les dangers de la consommation abusive de l’antibiotique : « Un médicament a un certain nombre de microbes qu’il peut détruire. Ce qu’on appelle le spectre du médicament. Celui qui va prendre n’importe quel antibiotique et tombe sur celui qui n’est pas spécifique à son infection fait en sorte que ces germes-là deviennent résistants à la longue, et s’habituent à ce médicament ».

Pour les experts en pharmacologie, l’utilisation rationnelle d’un antibiotique passe après un examen de laboratoire.

Ces experts en ce domaine soutiennent également que l’usage abusif des antibiotiques contribue à la résistance contre les microbes. Réunis en septembre dernier à Abidjan en Côte d’Ivoire sur l’antibiothérapie, les experts africains, ont souligné que l’Afrique Subsaharienne connait une augmentation de nombre de bactéries résistantes. Ce qui constitue un danger pour la santé publique.

Rappelons qu’un antibiotique est un médicament qui a capacité d’arrêter la multiplication des microbes appelés «bactéries». Certains sont même prêts à détruire les microbes. Pour prescrire un antibiotique, le médecin exige les examens de laboratoire en vue de reconnaitre les microbes en cause de la maladie.

Quant à la détermination des germes, le Dr B. Papy a indiqué pour sa part, qu’il y a lieu de faire recours aux examens para cliniques, beaucoup plus précis tel que l’antibiogramme qui est un procédé qui permet de bien déterminer les antibiotiques spécifiques, auxquels tous germes sont sensibles à leur attaque efficace. A chaque microbe son antibiotique, a-t-il renchéri. Et le Dr de suggérer que cette méthode appropriée de diagnostic, doit être disponible à grande échelle dans les hôpitaux du pays, pour une meilleure prise en charge des microbes.

(Mamie Ngondo)