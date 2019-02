Selon Chay-Ngenge: L’opus Mibaramo est déjà fin prêt

Tout de suite après son départ de l’orchestre Wenge BCBG, le chanteur Chay-Ngenge Ibuba a mis sur pieds son propre groupe musical qui n’a vraiment rien à envier à d’autres, puisque renfermant des éléments de valeur.

Toutefois, après avoir positionné son groupe dans les méandres musicaux congolais, Chay-Ngenge est entré au studio pour enregistrer son premier opus intitulé « Mibaramo » (salut en langue sango de la Centrafrique).

Contre toute attente, cela fait présentement plus de trois années que ce disque n’est pas encore sorti sur le marché, en dépit de la bonne musique qu’il renferme. Les mélomanes, fanatiques de cette formation musicale ne cessent de se poser de nombreuses questions quant à la propulsion de ce disque sur le marché dans sa forme physique.

C’est alors que, cherchant à recadrer les choses, le chanteur Chay-Ngenge fait savoir qu’avec l’évolution de la musique ancrée dans la nouvelle technologie, les bandes cassettes et autres Compact-Disc ne se vendent vraiment pas en République démocratique du Congo par manque de producteurs. La formule adoptée présentement est celle de téléchargements dans différentes plateformes. En définitif, Chay-Ngenge croit avoir déjà fait un grand pas quant à la propulsion de son disque sur la toile. Les mélomanes se la coulent déjà douce avec des extraits diffusés continuellement sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter, c’est la voie choisie par tous les faiseurs de la musique et que c’est le circuit que va, bientôt, suivre l’album « Mibaramo » dont les amateurs de la bonne musique ont pu déjà savourer quelques prémisses aux concerts que livre continuellement chez NTV (ex Wavila) sur le boulevard Lumumba au quartier De Bonhomme/Salongo dans la commune de Limete.

Kingunza Kikim Afri/Cp

