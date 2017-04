Sécurité: la recette de Shadari pour pacifier le pays

Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité a réuni ce vendredi à son cabinet de travail, tous les gouverneurs des provinces du Pays. A savoir, le Nord Kivu, le sud kivu, le Kasai oriental, le Tanganyika, le Lualaba, la Tshopo, Nord ubangi et le Kongo central. Au menu, Emmanuel Ramazani Shadary a fait le tour d’horizon de la situation sécuritaire de leurs entités respectives.

Selon Julien Paluku, parole-parole des gouverneurs, une thérapeutique de choc pour relever les défis dans ce secteur a été validée et les instructions de l’autorité de tutelle ont été données aux Gouverneurs des provinces qui vont la mettre en pratique sur terrain. Il a mis l’accent sur la nécessité de réhabiliter les infrastructures de base dans les provinces avec la collaboration du Ministère des infrastructures et travaux publics.

Jean Pierre Kayembe