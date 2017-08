Scandale financier de l’aide au développement en RDC: La presse belge charge Louis Michel de détournement et d’enrichissement illicite

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il s’est fait une personnalité incontournable dans la sphère politique de la République Démocratique du Congo, du fait de sa position politique en Belgique. Le Belge Louis Michel, député euro-européen est au cœur du scandale financier de détournement des fonds destinés à l’aide au développement des Petites et Moyennes Entreprises, et Petites et Moyennes Industries en République Démocratique du Congo.

Porte-parole de l’opposition politique congolaise, lobby politique de l’UDPS après ses démêlés politiques avec le régime Kabila, Louis Michel est mis à nu par la presse de son pays, descendu au piédestal humiliant de la politique européenne. Donneur de leçons de la bonne gouvernance, humiliant le gouvernement et régime de la République Démocratique du Congo d’un pays de corrupteur et corrompu, l’ancien ministre des affaires étrangères belges se trouve au cœur du détournement et de l’enrichissement illicite. Quelle leçon doit-il encore donner aux politiques africains, lui de l’élite européenne irréprochable, de la noblesse politique belge qui voit tout au Congo noir et misère ? Pour le belge, en effet, la population congolaise est clochardisée, paupérisée par le régime en place. Quel argument avancera-t-il pour justifier ce détournement destiné à ce peuple congolais clochardisé et paupérisé par le régime qu’il ne porte jamais à cœur ?

350 millions de dollars destinés aux Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries se volatilisent au détriment d’un colon donneur de leçons de la bonne gouvernance aux africains.

De qui se moque-t-on ?

(Pius Romain Rolland )