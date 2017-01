Santé publique: Le ministre Oly lIunga en visite au dépôt principal du PEV

Le ministre de la santé publique, Dr Oly lIunga a visité, mardi 24 janvier, le dépôt principal du Programme Elargi de Vaccination(PEV), dans la commune urbano rurale de la N’sele. Le ministre Oly Ilunga Kalenga a indiqué, au cours de sa visite au dépôt principal du PEV, que dans le programme d’action du gouvernement et du Chef de l’Etat, la lutte contre les épidémies est une grande priorité, dont le PEV assure le combat par la mise en application des actions préventives et des actions de riposte. « L’un des défis du PEV est d’apporter le vaccin dans les zones de santé et les coins les plus reculés, de l’arrière-pays » a ajouté le ministre précisant que les dépôts de vaccin permettront à contribuer davantage car c’est un chantier qui est à l’avant-garde et s’inscrit dans la vision de la révolution de la modernité du chef de l’Etat ». Selon Ir Wamidh Shammas, spécialiste de construction du fonds des Nations Unies pour l’Enfance, UNICEF, les travaux de construction du principal dépôt à N’sele prendront fin en mai 2017. Ce dépôt va abriter le bâtiment administratif et certains bâtiments annexes, les chambres positives et négatives en vue de stocker et conserver adéquatement les vaccins.

(Mamie Ngondo)