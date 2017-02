Santé buccodentaire: Dents hypersensibles, une douleur aux causes multiples

L’hypersensibilité des dents appelée aussi dents sensibles, est aujourd’hui l’une des douleurs dentaires les plus répandues. Des chiffres indiquent que 15 à 20% d’adultes en souffriraient. Plusieurs causes sont donc à la base de cette pathologie.

En effet, l’hypersensibilité dentaire est la douleur qu’on peut ressentir en consommant des boissons fraîches ou des aliments chauds ou froids. Aussi le patient va-t-il ressentir la douleur en respirant de l’air frais. La plupart du temps, cette douleur dentaire est sans gravité. Parmi les causes de l’hypersensibilité dentaire, un brossage incorrect peut causer un hypersensibilité dentaire, c’est ce qu’a indiqué à une radio congolaise de la place, Dr Mamie Yumba, chirurgienne dentaire. Elle explique, la sensibilité dentaire n’est pas mauvais en soit, mais ce qui est mauvais c’est l’hyper sensibilité, c’est-à-dire quand la sensibilité augmente. Alors ce que les gens doivent savoir, que la dent telle qu’elle se présente est un organe vivant, quand on brosse durement d’une manière vigoureuse, on détruit l’émail, on détruit également la gencive, et c’est ce qui fait que la dentine reste dehors et devienne sensible.

Toutefois, l’hypersensibilité communément appelé dent sensible est aujourd’hui l’une des douleurs dentaires les plus rependues. C’est la dentine ou l’ivoire de la dent qui est à l’origine de cette hypersensibilité dentaire. Cette dentine constituée de l’émail, l’un des tissus de la dent. Elle est protégée par les gencives et l’émail qui enveloppent les dents en présence de certaines pathologies ou à la suite de certains traumatismes de trou microscopique appelé canalicule peuvent se former dans la dentine et rejoindre les nerfs, ce qui rend la dent sensible en présence de certains facteurs. Autre cause par exemple, il y a des gens qui aiment à faire des mutilations des dents, ce qu’on appelle chez les Kinois « le zela ya minu », ceci est également dangereux. Le fait de brosser avec les grains des sels, les bicarbonates de soudes, il y a même des pâtes dentifrices qui contiennent des substances qui peuvent détruire l’émail, et cela va jusqu’à créer l’hypersensibilité dentaire. Il y a aussi des boissons sucrées qui sont à la base de la destruction d’émail des dents qui rend ces dernières sensibles au froid tout comme au chaud. L’utilisation du dentifrice trop abrasif, le détartrage peuvent également être responsable d’hypersensibilité dentaire. Apres un détartrage, l’on peut aussi arriver à avoir des dents sensibles. Il y a aussi des gens qui ont l’habitude de faire ce qu’on appelle le blanchiment des dents, surtout le cas chez les fumeurs, ils cherchent des pattes de dentifrices destinées à eux et cela contient de substance toxiques et à la longue cela va déranger l’ émail et rendre les dents hypersensibles. Un début de carie dentaire peut rendre la dent sensible, une dent cassée par un accident peut également rendre des dents sensibles. Aussi des personnes qui ont l’habitude de grincer les dents et compte tenu des jours qui passent, cela va déranger l’émail et la gencive reste dehors, ce qui va donner une hypersensibilité dentaire.

Si toutes ces causes sont donc citées, c’est pour que ceux qui ont des problèmes des dents hypersensibles puissent prendre des précautions préventives contre tous ces agents causaux des dents hypersensibles.

L’apparition d’une sensibilité dentaire même intermittente est un motif de consultation chez le dentiste. Il faut aussi noter qu’une douleur persistante peut indiquer un problème grave.

(Mamie Ngondo)