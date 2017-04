Samy Badibanga: Démission actée!

On le savait démissionnaire mais les formalités d’ usage avaient pris plus de temps que prévu. C’ est désormais chose faite, Samy Badibanga s’ en va de l’ hôtel du gouvernement. Le désormais ex-premier vient de rendre le tablier. L’ ancien président du groupe parlementaire Udps et alliés a rencontré le président Kabila ce matin pour lui remettre sa lettre de démission.

Le départ de Samy Badibanga était pourtant attendu depuis hier. Son sort avait été scellé dans l’ accord signé nuitamment le 31 décembre au centre catholique interdiocésain. Réputé démissionnaire, Samy Badibanga, nommé le 17 novembre 2016 doit ses trois derniers mois passés à l’ hôtel du gouvernement aux longues discussions sur les arrangements particuliers, lesquelles avaient retardé le processus de son départ.

Une démission voulue par l’ accord dit de la saint sylvestre qui accorde le poste à un autre opposant mais issu du rassemblement. Le départ de Samy badibanga de l’ hôtel du gouvernement est perçu comme une des retombées du discours du chef de l’ Etat mercredi devant le congrès.

Dans son adresse à la nation via les deux chambres parlementaires, le président Kabila avait annoncé qu’ un premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures qui suivaient son allocution. Il avait demandé au rassemblement à qui revient le poste d’ harmoniser les vues et de transcender les querelles internes afin de lui présenter une liste de candidats au poste. D’ après nos informations, seul le rassemblement des Tshisekedistes humanistes et progressistes piloté par Joseph Olenghankoy a déposé sa liste. Un document qui contiendrait notamment les noms de Roger Lumbala, Bruno Tshibala, Raphaël Katebe Katoto, Valentin Mubake et Félix Tshisekedi.Qui de ses cinq sera le nouveau chef du gouvernement? Selon certaines sources, le successeur de Badibanga pourrait être connu ce même vendredi.

Jean Pierre Kayembe