Samy Badibanga arrive finalement vendredi à Kananga

Il y était pourtant très attendu. Samy Badibanga ne s’est finalement pas rendu ce jeudi à Kananga comme prévu dans son agenda. Le premier ministre a décalé sa visite d’ un jour, selon une source proche du gouvernorat provincial du Kasaï-Central., première étape de sa tournée dans l’ espace Grand- Kasaï.

Comment justifier ce report? Certaines sources évoquent un problème d’ ordre logistique avec l’indisponibilité du vol censé accompagner la délégation du premier ministre.

« Certains députés et sénateurs avaient sollicité d’accompagner le Premier ministre. Cependant, l’avion n’était pas disponible ce jeudi pour embarquer tout le monde», indique une source du gouvernement provincial du Kasaï-Central.

En attendant vendredi, Alphonse Ngoy Kasanji et Marc Manianga, respectivement gouverneurs du Kasaï et du Kasaï-Oriental séjournent déjà dans la ville de Kananga pour une séance de travail avec le premier ministre. Les trois provinces sont depuis quelques jours le théâtre des affrontements entre les forces de l’ordre et les miliciens du chef traditionnel Kamwena Nsapu. A travers Samy Badibanga, le gouvernement apporte le soutien de la République aux efforts de rétablissement d’ une paix durable, avec en toile de fond l’ anéantissement de cette milice qui a semé terreur et désolation dans l’ espace Grand-Kasaï.

Jean Pierre Kayembe